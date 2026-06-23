Angga Saputo Balik Kucing Ke Madura United dan Jalani Persaingan Ketat di Posisi Kiper

JawaPos.com – Kiper kelahiran Sidoarjo Angga Saputro kembali bergabung dengan tim Jawa Timur, Madura United. Kembalinya Cecep, sapaan Angga Saputro, ke Sapeh Kerrab ini akan mengulang karirnya pada musim 2016-2018.

Ya, kiper 32 tahun itu akan jadi nama ketiga untuk posisi kiper bagi Madura United. Selain Cecep, Madura United memiliki Aditya Harlan dan M. Dicky Indrayana.

Dikutip dari situs resmi liga, Direktur Madura United Annisa Zhafarina menjelaskan Cecep sebetulnya sudah diminati sejak musim lalu. Namun musim 2025-2026 Cecep dikontrak Malut United.

“Melihat rekam jejaknya bersama tim sebelumnya, kehadiran sosok ini sudah sangat kami nantikan. Sebenarnya, keinginan untuk membawanya pulang sudah ada sejak musim lalu. Kini, momen yang dinanti itu akhirnya tiba," ucap Annisa dikutip dari situs resmi liga.

Bersama Malut United musim 2025-2026, Cecep tampil 18 laga. Dari 18 pertandingan itu, Cecep kebobolan 25 gol dan menorehkan nirbobol dalam empat laga.

Musim 2025-2026, Cecep menghadapi tiga kali penalti. Sayangnya dalam tiga kesempatan itu Cecep tidak sekalipun sukses mengeblok penalti.

Baca Juga:Romelu Lukaku Jadikan Penyelesaian Akhir Penyebab Timnas Belgia Imbang Lawan Iran

Nah, pada 2016-2018, kiper berusia 32 tahun itu tampil 19 kali bersama Madura United. Selama periode itu, Cecep jebol 16 kali dan menorehkan clean sheets delapan kali.

Namun kemudian, Cecep hengkang dan bergabung Tira-Persikabo, Persebaya Surabaya, Borneo FC Samarinda, dan Malut United sebelum akhirnya pulang ke pangkuan Madura United.