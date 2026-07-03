Danilo Santacruz Jadi Senjata Baru! Rival Persebaya Surabaya Mulai Bergerak, Madura United Kirim Sinyal Bahaya

JawaPos.com — Madura United resmi mengumumkan Juan Danilo Santacruz Gonzalez sebagai pemain asing pertama untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Gelandang serang asal Paraguay berusia 31 tahun itu diproyeksikan menjadi solusi kreativitas lini tengah sekaligus memperkuat daya saing Laskar Sape Kerrab dalam persaingan yang juga melibatkan Persebaya Surabaya.

Mengapa Madura United Memilih Danilo Santacruz? Madura United memulai perombakan skuad dengan mendatangkan mantan kapten Timnas Paraguay U-20, Juan Danilo Santacruz Gonzalez.

Perekrutan ini menjadi sinyal keseriusan klub dalam membangun tim yang lebih kompetitif setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa musim lalu.

Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, memastikan Danilo menjadi rekrutan asing pertama klub untuk musim 2026/2027.

Menurutnya, kebutuhan utama tim saat ini adalah menghadirkan pemain yang mampu menjadi kreator serangan dari lini kedua.

"Hari ini, kami resmi mengumumkan perekrutan Juan Danilo Santacruz Gonzalez," kata Annisa Zhafarina.

Apa Keunggulan Danilo Santacruz? Annisa menjelaskan Danilo dipilih bukan hanya karena kualitas tekniknya sebagai gelandang serang.