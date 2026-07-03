Robi Darwis Pilih Arema Ketimbang Persib Bandung, Boso Walikan Bikin Bingung Gelandang Timnas Indonesia U-23

JawaPos.com - Robi Darwis akhirnya mengungkap alasan memilih bergabung dengan Arema FC setelah meninggalkan Persib Bandung. Kesempatan mendapat menit bermain dan keseriusan manajemen Singo Edan menjadi faktor utama di balik kepindahannya ke Malang.

Kehadiran Robi menjadi bagian dari upaya Singo Edan memperkuat kedalaman skuad setelah mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim ini.

Meski meninggalkan Persib yang dalam tiga musim terakhir sukses menjuarai Liga 1 secara beruntun, Robi menegaskan keputusan hijrah ke Malang sudah melalui pertimbangan matang.

Menurutnya, hingga kompetisi musim lalu berakhir belum ada kepastian mengenai masa depannya bersama Persib. Karena itu, ia meminta agennya mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah klub yang berminat menggunakan jasanya.

"Arema menjadi klub yang paling serius. Proses negosiasinya juga berjalan lancar hingga akhirnya kami mencapai kesepakatan," ujar Robi, dikutip dari laman resmi I.League.

Selain keseriusan manajemen, kesempatan mendapatkan menit bermain menjadi pertimbangan utama pemain berusia 22 tahun tersebut.

"Saya juga ingin mengangkat tim yang memang meminati saya," katanya.

Arema FC kemudian memberikan kontrak berdurasi dua musim kepada mantan pemain Timnas Indonesia kelompok umur tersebut. Robi berharap kepercayaan itu dapat dibalas dengan kontribusi maksimal di lapangan.

Kemampuan Robi bermain di beberapa posisi diharapkan menjadi nilai tambah bagi pelatih Marcos Santos. Fleksibilitasnya memberikan lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi sepanjang kompetisi Liga 1 2026/2027.