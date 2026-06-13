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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 13 Juni 2026 | 14.06 WIB

Bukan Soal Nominal Kontrak! Alasan Sebenarnya Ernando Ari Bertahan di Persebaya Surabaya Akhirnya Terungkap!

Ernando Ari resmi memperpanjang kontrak multiyears bersama Persebaya Surabaya dan menjadi bagian penting proyek Bernardo Tavares untuk musim 2026/2027. (Instagram @nandoariiiss) - Image

Ernando Ari resmi memperpanjang kontrak multiyears bersama Persebaya Surabaya dan menjadi bagian penting proyek Bernardo Tavares untuk musim 2026/2027. (Instagram @nandoariiiss)

JawaPos.com — Ernando Ari Sutaryadi memutuskan memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya karena memiliki target dan ambisi yang sejalan dengan klub. Kiper Timnas Indonesia itu menilai visi yang sama untuk meraih prestasi menjadi faktor utama yang membuatnya mantap melanjutkan pengabdiannya bersama Green Force di Kota Pahlawan.

Persebaya Surabaya resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan kontrak baru berdurasi multiyears dengan Ernando Ari.

Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan kepercayaan klub kepada salah satu pemain yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan tim selama beberapa musim terakhir.

Mengapa Ernando Ari Memilih Bertahan di Persebaya Surabaya?

Alasan utama Ernando Ari memperpanjang kontrak bukan semata urusan profesional atau durasi kerja sama yang lebih panjang.

Penjaga gawang berusia 24 tahun itu merasa tujuan yang dimiliki Persebaya Surabaya selaras dengan ambisi pribadinya sebagai pesepak bola.

Menurut Ernando, sejak awal klub selalu memberikan ruang dan dukungan agar dirinya terus berkembang. Situasi tersebut membuat keputusan untuk tetap bertahan menjadi pilihan yang kuat dan penuh keyakinan.

"Salah satu pertimbangan utama saya bertahan adalah karena target dan ambisi Persebaya untuk musim depan sejalan dengan tujuan pribadi saya,” ujar Ernando.

“Sejak awal, klub ini selalu memberikan dukungan kepada saya untuk terus berkembang, sehingga keputusan untuk melanjutkan perjalanan bersama Persebaya menjadi pilihan yang sangat kuat dan meyakinkan," imbuhnya.

Kesamaan visi itu menjadi fondasi penting bagi Ernando dalam menentukan masa depannya. Ia ingin terus tumbuh bersama klub yang telah menjadi rumah dalam perjalanan karier profesionalnya.

Editor: Banu Adikara
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