Shin Tae-yong Inginkan Pratama Arhan, Persija Jakarta Siap Bersaing dengan Garudayaksa FC

JawaPos.com – Persija Jakarta terus bergerak menyusun skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027. Hingga kini, Macan Kemayoran sudah memperkenalkan dua rekrutan anyar, yakni winger Victor Dethan dan penjaga gawang Aqil Savik.

Perburuan pemain belum berhenti. Pelatih Persija Shin Tae-yong (STY) telah menyerahkan sejumlah nama kepada manajemen untuk direkrut. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar incarannya adalah bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Peluang Persija mendapatkan Arhan cukup terbuka. Pemain berusia 24 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Thailand True Bangkok United berakhir pada akhir Juni lalu. Selama memperkuat Bangkok United sejak Januari 2025, Arhan mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi dan menyumbang empat assist.

Meski begitu, Persija bukan satu-satunya peminat. Menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, klub promosi Super League, Garudayaksa FC, juga memantau situasi Arhan dan berpeluang bersaing mendapatkan tanda tangannya.

Belum Berikan Bocoran Di tengah persaingan tersebut, menurut sumber Jawa Pos, STY sangat menginginkan Arhan berseragam Macan Kemayoran musim depan. Keinginan itu tak lepas dari hubungan erat keduanya selama bekerja sama di timnas. Di bawah arahan STY, Arhan berkembang menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di sektor kiri pertahanan Garuda.

”STY inginkan Arhan,” ujar sumber Jawa Pos.

Meski demikian, STY sendiri memilih tidak membocorkan rencana tersebut. Saat ditanya mengenai pemain yang ingin direkrut, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu hanya memberi jawaban singkat.

”Semua perlu ada proses negosiasi juga,” ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube JMTV.

Presenter Valentino Simanjuntak kemudian mencoba menggali lebih jauh dengan menanyakan siapa pemain yang paling diinginkan STY untuk memperkuat Persija. Namun, pelatih berusia 55 tahun itu tetap bergeming.