Andrew Jung Resmi Hengkang dari Persib Bandung, Gabung Hanoi FC? 

Pemain Persib Bandung Andrew Jung merayakan gol dari titik penalti saat laga Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. (Persib)
JawaPos.com - Striker asal Prancis, Andrew Jung, resmi hengkang dari Persib Bandung. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kisahnya bersama Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- karena mendapat tawaran dari klub lain.
Andrew Jung sejatinya masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga Mei 2027 mendatang. Meski masih memiliki sisa kontrak semusim, Pangeran Biru memutuskan untuk melepasnya lewat skema transfer setelah menerima penawaran dari klub peminat.
Persib Bandung tidak mengungkap klub yang menjadi pelabuhan terbaru Andrew Jung. Namun mereka memastikan bahwa klub peminat tersebut memberikan penawaran dengan nilai transfer fantastis.
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"Klub yang menginginkan Andrew Jung mengajukan penawaran dengan nilai transfer yang sangat tinggi. Dalam sepak bola profesional, situasi seperti ini merupakan hal yang lumrah ketika seorang pemain menunjukkan performa yang konsisten dan memiliki nilai pasar yang terus meningkat,” kata Adhitia Putra Herawan selaku Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Senin (6/7/2026).
Adhitia menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara instan. Selain mempertimbangkan nilai transfer, prosesnya juga melalui pembahasan yang komprehensif bersama jajaran manajemen dan tim pelatih dengan mempertimbangkan kebutuhan skuad dalam menyongsong musim depan.
“Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek finansial. Kami membahasnya secara menyeluruh bersama manajemen dan tim pelatih untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan tim serta arah pembangunan skuad PERSIB ke depan," terang Adhitia.
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Tak heran jika Andrew Jung mendapat penawaran fantastis dari klub peminat. Pasalnya, striker berpostur 192 cm itu tampil apik bersama Persib Bandung pada musim lalu. Secara keseluruhan, ia mencatatkan 16 gol dan dua assist dari 33 penampilan di semua kompetisi.
Adhitia pun mengakui kontribusi yang diberikan Andrew Jung sangat berarti dalam perjalanan Persib Bandung merebut gelar juara Super League 2025/2026. Manajemen Pangeran Biru menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan doa terbaik agar sang pemain terus meraih kesuksesan dalam perjalanan karier berikutnya.
"Andrew telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi PERSIB, baik melalui performanya di lapangan maupun profesionalismenya sebagai bagian dari keluarga besar PERSIB. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmennya selama ini. Kontribusi tersebut akan selalu menjadi bagian dari perjalanan bersejarah klub. Semoga Andrew terus meraih kesuksesan di setiap langkah kariernya," tutup Adhitia.
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