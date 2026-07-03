Masa Depan Andrew Jung di Persib Masih Abu-abu, Rumor Ketertarikan Klub Liga Thailand Makin Menguat

Striker Persib Andrew Jung. (Persib)
JawaPos.com - Masa depan striker asal Prancis, Andrew Jung, bersama Persib Bandung masih menjadi tanda tanya menjelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.
Meski masih terikat kontrak, peluang sang penyerang untuk meninggalkan Maung Bandung disebut tetap terbuka apabila negosiasi terkait nilai kontrak baru tidak mencapai kata sepakat.
Situasi tersebut mulai memunculkan berbagai spekulasi di bursa transfer. Salah satu yang mencuat adalah ketertarikan klub asal Liga Thailand, Port FC, yang dikabarkan tengah memantau perkembangan situasi Andrew Jung.
Berdasarkan informasi yang beredar di Transfermarkt, nama Andrew Jung masuk dalam daftar pemain yang dirumorkan diminati Port FC. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Persib maupun klub Thailand tersebut mengenai kemungkinan terjadinya transfer.
Andrew Jung sendiri masih berstatus sebagai pemain Persib. Penyerang berusia 28 tahun itu bergabung dengan klub asal Bandung pada Agustus 2025 dan tercatat masih memiliki kontrak hingga 31 Mei 2027.
Pada musim 2025/2026, Jung mampu menunjukkan kontribusi yang cukup positif di lini depan Persib.
Dari 23 penampilan di kompetisi domestik, ia berhasil mencetak 11 gol dan menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Persib meraih gelar juara Super League musim 2025/2026.
Catatan tersebut membuat namanya tetap memiliki nilai tinggi di pasar transfer. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Andrew Jung saat ini berada di kisaran Rp 9,56 miliar.
Sebelum berkarier di Indonesia, Andrew Jung sempat memperkuat sejumlah klub Eropa. Ia mengawali perjalanan profesional bersama Stade de Reims sebelum menjalani masa peminjaman di Concarneau.
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