Usai Datangkan Ragnar Oratmangoen, Persib Bandung Dilaporkan Sepakat Lepas Andrew Jung ke Klub Vietnam

JawaPos.com - Striker asal Prancis Andrew Jung dilaporkan akan meninggalkan Persib Bandung pada bursa transfer menjelang Super League 2026/2027.

Persib Bandung bergerak sangat aktif di bursa transfer Super League 2026/2027. Sejauh ini, tim berjuluk Pangeran Biru itu sudah mendatangkan lima pemain baru, yang terdiri dari tiga legiun asing dan dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Tiga pemain asing teranyar yang mereka datangkan adalah Gabriel Mutombo, Luka Menalo, dan Gakuto Notsuda. Sementara dua pemain naturalisasi yang dimaksud adalah Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen.

Secara keseluruhan, Persib Bandung saat ini total memiliki sembilan pemain asing. Kemungkinan besar, Pangeran Biru akan terus bergerak aktif mendatangkan pemain guna memenuhi slot 11 pemain asing.

Usai mendapatkan jasa Ragnar Oratmangoen, Persib Bandung dilaporkan akan melepas satu pemain asingnya, yakni Andrew Jung. Padahal, striker berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak satu musim atau tepatnya hingga Mei 2027 mendatang.

Rumor Andrew Jung Dilaporkan oleh Media Prancis Kabar hengkangnya Andrew Jung dihembuskan oleh media asal Prancis, Foot Mercato. Media tersebut bahkan juga mengungkap klub terbaru yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya striker berusia 28 tahun itu.

Foot Mercato melaporkan Andrew Jung akan merapat ke salah satu klub anyar Vietnam, Hanoi FC. Striker kelahiran Remiremont, Prancis, itu diklaim hanya tinggal menunggu waktu untuk dilepas oleh Persib Bandung dan diperkenalkan sebagai rekrutan baru Hanoi FC.

“Mantan pemain Stade de Reims, AS Nancy, Valenciennes, dan Châteauroux itu kini akan melanjutkan kariernya di Vietnam. Andrew Jung dikabarkan akan bergabung dengan Hanoi FC, klub yang mengakhiri musim lalu di peringkat keempat kompetisi kasta tertinggi Vietnam,” tulis laporan Foot Mercato dalam artikelnya, dikutip Minggu (5/7).