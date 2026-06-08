Baru Dilepas Persebaya, Gali Freitas Masuk Radar Kendal Tornado FC untuk Liga 2 Musim Depan

Gali Freitas tinggalkan Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com - Nama Gali Freitas kembali menjadi perbincangan di bursa transfer sepak bola Indonesia. Winger asal Timor Leste tersebut dikabarkan masuk dalam radar Kendal Tornado FC setelah resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya menjelang bergulirnya musim kompetisi Liga 2.
Kabar ketertarikan Kendal Tornado FC muncul tidak lama setelah informasi perpisahan Gali dengan Persebaya beredar luas di media sosial. Akun Instagram @Liga_Dagelan menjadi salah satu yang pertama membagikan kabar mengenai berakhirnya kerja sama antara pemain berusia 21 tahun itu dengan klub berjuluk Green Force.
Keputusan Persebaya melepas Gali Freitas cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pemain kelahiran Dili, Timor Leste, tersebut masih mampu menunjukkan kontribusi positif sepanjang musim 2025/2026.
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Dalam kompetisi BRI Super League, Gali menjadi salah satu opsi penting di sektor sayap berkat kecepatan dan kemampuannya dalam membongkar pertahanan lawan. Selama membela Persebaya, Gali tercatat tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak enam gol.
Selain produktif dalam urusan mencetak gol, ia juga beberapa kali terlibat dalam proses terciptanya gol bagi tim. Secara keseluruhan, pemain yang memiliki tinggi badan 1,65 meter itu disebut berkontribusi dalam 13 gol Persebaya sepanjang musim lalu.
Sebelum bergabung dengan Persebaya, Gali lebih dulu dikenal publik sepak bola Indonesia saat memperkuat PSIS Semarang. Bersama klub asal Kota Atlas tersebut, dia berkembang menjadi salah satu pemain asing muda yang cukup menonjol di kompetisi BRI Super League.
Karir Gali dimulai dari akademi Timor-Leste Youth Training Center Dili sebelum melanjutkan perjalanan profesional bersama sejumlah klub di negaranya, seperti SLB Laulara, Lalenok United, Assalam, dan Karketu Dili. Penampilannya yang konsisten kemudian membawanya merantau ke Indonesia dan bergabung dengan PSIS Semarang pada tahun 2023.
Selain bersinar di level klub, Gali juga merupakan pemain andalan Tim Nasional Timor Leste. Dia sudah membela berbagai kelompok usia hingga akhirnya menjadi bagian dari tim senior sejak 2018. Salah satu pencapaian individu yang pernah diraihnya adalah menjadi top skor AFF U-16 Youth Championship 2019 dengan koleksi tujuh gol.
Di tengah statusnya yang kini tanpa klub, muncul sinyal ketertarikan dari Kendal Tornado FC. Klub yang akan berkompetisi di Liga 2 itu saat ini dimiliki pengusaha sepak bola Junianto, yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Van Java.
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