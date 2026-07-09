Kiper Persebaya Surabaya Legawa Tak Dipanggil Timnas, Ernando Ari Ingin Pembuktian di Piala Presiden 2026

Kiper Persebaya Surabaya tidak masuk skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Dok. Ernando Ari)
JawaPos.com - Ernando Ari Sutaryadi bisa menerima dengan lapang dada saat namanya tak masuk dalam daftar 50 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali Uniter Training Center (BUTC).
TC ini untuk persiapan menuju ASEAN Championship Hyundai Cup atau yang biasa dikenal Piala AFF. Di posisi kiper, empat nama yang dipanggil adalah Cahya Supriadi, Nadeo Argawinata, Teja Paku Alam, dan Muhammad Riyandi.
Ernando menuturkan, sebelumnya dia pernah berkomunikasi dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Damian van Rensburg. Saat itu, Ernando ditanya soal kesiapan.
“Jadi waktu terakhir tuh persiapannya apa adanya ya, lagi cedera juga belum fit. Kisaran Februari-Maret itu tanya ke saya untuk FIFA Matchday, jadi belum fit. Akhirnya tidak dipanggil sampai sekarang,” katanya.
Kiper Persebaya Surabaya ini juga belum berkomunikasi dengan pelatih timnas John Herdman. Sebab, dia merasa belum membuktikan apapun untuk bisa mengunci satu slot di posisi penjaga gawang Skuad Garuda.
“Jadi saya fair saja, belum bisa berkata apa-apa. Kalau sudah main mungkin ada kesempatan main bagus dipanggil, Alhamdulillah bonus, tidak dipanggil wasyukurilah,” tuturnya lalu tersenyum.
Oleh sebab itu, kiper berusia 24 tahun itu menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai salah satu wadah baginya untuk menunjukkan kemampuan.
“Pembuktian kalau saya mau menunjukkan dan masih layak berada di timnas,” ucapnya.
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