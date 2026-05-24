Piala Presiden 2026 Kedatangan DPMM FC, Klub asal Brunei Eks Tim Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta

JawaPos.com - Klub asal Brunei Darussalam DPMM FC resmi memastikan diri ikut ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Turnamen akan digelar di Indonesia mulai 21 Juli 2026.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak manajemen klub melalui pernyataan resmi mereka. Dalam keterangannya, DPMM FC mengaku mendapat undangan untuk tampil di salah satu turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia tersebut. Kehadiran mereka dipastikan akan menambah warna persaingan karena turnamen ini selalu diikuti klub-klub besar Tanah Air.

Meski demikian, hingga saat ini panitia Piala Presiden 2026 masih belum mengumumkan daftar resmi peserta yang akan tampil. Namun, DPMM FC menjadi klub kedua yang telah mengonfirmasi menerima undangan setelah sebelumnya PSMS Medan juga menyatakan kesiapan mereka mengikuti turnamen tersebut.

Kehadiran DPMM FC tentu menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Klub yang bermarkas di Bandar Seri Begawan itu dikenal cukup kompetitif dan saat ini berkiprah di kompetisi Liga Malaysia.

Nama DPMM FC juga tidak asing bagi publik Indonesia karena pernah diperkuat striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta. Partisipasi klub luar negeri di Piala Presiden diprediksi akan meningkatkan kualitas persaingan sekaligus menambah daya tarik turnamen.

Selain menjadi ajang pemanasan sebelum musim baru dimulai, Piala Presiden selama ini juga menjadi panggung bagi klub untuk menguji kekuatan skuad dan pemain anyar mereka. Jika melihat antusiasme yang mulai muncul sejak sekarang, Piala Presiden 2026 diperkirakan kembali menghadirkan atmosfer kompetitif seperti edisi-edisi sebelumnya.