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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 00.38 WIB

Bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo Resmi Gabung Garudayaksa FC, Klub Promosi Makin Serius Sambut Super League 2026/2027!

Bek Tim Nasional Indonesia Wahyu Prasetyo. (Istimewa) - Image

Bek Tim Nasional Indonesia Wahyu Prasetyo. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang bergulirnya Liga 1 2026/2027.

Klub promosi yang sukses menjuarai Pegadaian Championship 2025/2026 itu resmi mengumumkan perekrutan bek tim nasional Indonesia, Wahyu Prasetyo, dengan durasi kontrak selama satu musim.

Kehadiran pemain yang akrab disapa "Hulk" tersebut menjadi bagian dari langkah serius Garudayaksa FC dalam membangun skuad yang kompetitif.

Manajemen ingin memastikan tim memiliki fondasi pertahanan yang kokoh untuk menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengumuman resmi dilakukan melalui akun media sosial klub. Garudayaksa FC menyambut kedatangan sang bek dengan pesan singkat yang menarik perhatian para pendukung.

"The wait is over, tembok baru Garudayaksa sudah tiba dan semakin kukuh! Welcome to Garudayaksa @prast_wahyu," tulis klub.

Tak lama setelah diperkenalkan sebagai pemain baru, Wahyu Prasetyo mengaku antusias memulai tantangan bersama klub yang baru saja meraih gelar juara Pegadaian Championship.

Menurutnya, bergabung dengan Garudayaksa FC merupakan sebuah kebanggaan. Ia juga menyadari bahwa kompetisi Liga 1 akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya.

"Saya merasa sangat bangga dan terhormat bisa bergabung dengan Garudayaksa FC, klub yang baru saja membuktikan mental juaranya di kompetisi musim lalu. Menatap Liga 1 musim depan jelas tidak akan mudah, tantangannya jauh lebih besar," ujar Wahyu.

Editor: Banu Adikara
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