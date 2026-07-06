Ingin Antar Persebaya Surabaya Juara! Arief Catur Pamungkas Resmi Bertahan hingga 2030

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan masa depan Arief Catur Pamungkas tetap bersama klub hingga 2030 setelah bek kanan berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak baru berdurasi empat musim.

Perpanjangan kontrak ini menjadi bukti kepercayaan Green Force kepada pemain binaan sendiri yang tampil konsisten sepanjang Super League 2025/2026 dan kini membidik gelar juara bersama tim. Keputusan mempertahankan Arief Catur Pamungkas diumumkan Persebaya Surabaya pada Sabtu (4/7).

Kesepakatan tersebut memperpanjang pengabdian pemain asal Mojokerto itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pilar penting dalam skuad Green Force.

Mengapa Persebaya Surabaya Mempertahankan Arief Catur Pamungkas? Persebaya Surabaya memberikan kontrak jangka panjang karena Arief Catur Pamungkas menunjukkan perkembangan yang konsisten sejak menembus tim senior. Bek kanan tersebut tumbuh dari kompetisi internal Surabaya bersama klub Anak Bangsa hingga menjadi pemain utama Green Force.

Kepercayaan yang diberikan klub memiliki makna besar bagi Catur. Dia menilai kesempatan kembali mengenakan seragam Persebaya Surabaya merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk terus membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kembali mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari Persebaya," ujar Catur.

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“Ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi saya untuk membantu tim mencapai target yang sudah ditetapkan bersama,” sambung dia.

Ikatan Emosional yang Dibangun Sejak Usia Muda Arief Catur Pamungkas mengaku memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Persebaya Surabaya karena hampir seluruh perjalanan karier profesionalnya dibangun bersama klub tersebut. Kesempatan pertama bergabung dengan tim senior datang saat dirinya masih berusia 20 tahun.