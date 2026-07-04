Tak Ingin Kehilangan Pemain Kunci! Persebaya Surabaya Ikat Arief Catur Pamungkas hingga 2030

Bek kanan Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas resmi memperpanjang kontrak hingga 2030 setelah tampil impresif sepanjang musim 2025/2026. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak bek kanan andalannya, Arief Catur Pamungkas, hingga 2030 pada Sabtu (4/7/2026). Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan Green Force kepada pemain jebolan kompetisi internal yang tampil konsisten sepanjang musim 2025/2026 dan masuk Best XI Super League.
Persebaya Surabaya memastikan Arief Catur Pamungkas tetap menjadi bagian penting proyek jangka panjang klub hingga 2030. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui media resmi klub pada Sabtu (4/7/2026).
"Arief Catur Pamungkas akan terus bersama Persebaya sampai 2030. Bahkan lebih. Pemain jebolan kompetisi internal itu telah memperpanjang kontrak untuk 4 musim ke depan," tulis Persebaya Surabaya.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan mengingat performa Arief Catur Pamungkas terus meningkat sejak bergabung dengan tim utama. Bek asal Mojokerto itu kini menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Green Force.
Persebaya Surabaya juga menegaskan pencapaian sang pemain sepanjang musim lalu sangat layak diapresiasi. Arief bahkan sukses menembus jajaran Best XI Super League musim 2025/2026.
"Catur mengakhiri musim 2025/2026 dengan masuk best XI Super League. Season ini dia juga membukukan penampilan 100 laga," lanjut pernyataan Persebaya Surabaya.
Statistik menunjukkan Arief Catur Pamungkas memang menjadi salah satu pemain paling penting di lini belakang Persebaya Surabaya. Sepanjang Super League 2025/2026 dari data Sofascore, ia tampil dalam 32 pertandingan dengan 30 kali menjadi starter.
Bek berusia 26 tahun tersebut mencatatkan total 2.545 menit bermain atau rata-rata 80 menit setiap pertandingan. Kepercayaan besar dari pelatih itu menunjukkan perannya hampir tidak tergantikan di sektor bek kanan.
Tak hanya kuat bertahan, Arief juga mampu memberikan kontribusi saat menyerang. Berdasarkan data kompetisi, ia mengoleksi dua gol dan dua assist selama semusim.
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Kemampuan distribusi bolanya juga cukup baik dengan rata-rata 16,8 umpan akurat per laga atau memiliki akurasi mencapai 73 persen. Selain itu, ia menghasilkan rata-rata 0,3 umpan kunci setiap pertandingan.
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