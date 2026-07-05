Motivasi Francisco Rivera! Performa Apik Meksiko di Piala Dunia 2026 Jadi Bahan Bakar di Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Perjalanan impresif Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026 menghadirkan kebanggaan bagi gelandang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera. Pemain berusia 31 tahun itu menikmati atmosfer turnamen dari kampung halamannya sekaligus berharap semangat kemenangan negaranya bisa menjadi motivasi saat kembali memperkuat Green Force pada musim baru.

Mengapa Francisco Rivera Begitu Antusias Mendukung Timnas Meksiko? Francisco Rivera saat ini tengah menjalani masa libur kompetisi di Meksiko setelah menyelesaikan musim bersama Persebaya Surabaya. Kesempatan tersebut membuatnya dapat merasakan langsung kemeriahan Piala Dunia 2026 yang digelar di negaranya.

Menurut Rivera, sepak bola sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Meksiko. Antusiasme itu semakin besar karena negaranya menjadi salah satu tuan rumah turnamen paling bergengsi di dunia.

"Masyarakat Meksiko sangat mencintai sepak bola. Atmosfer Piala Dunia di sana luar biasa. Hampir semua orang menikmati setiap pertandingan yang berlangsung," ujar Rivera.

Atmosfer tersebut membuat seluruh lapisan masyarakat larut dalam euforia. Rivera menilai dukungan suporter menjadi salah satu kekuatan penting yang terus mendorong semangat para pemain Timnas Meksiko sepanjang turnamen.

Bagaimana Performa Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026? Timnas Meksiko tampil sebagai salah satu tim paling konsisten sepanjang Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Javier Aguirre menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup sekaligus mencatatkan pertahanan yang sangat solid.

Performa impresif itu berlanjut pada babak 32 besar. El Tri berhasil menyingkirkan Ekuador untuk mengamankan tiket menuju babak 16 besar dan menjaga tren kemenangan mereka.

Rivera mengaku bangga melihat pencapaian negaranya. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih yang mampu menjaga konsistensi sejak awal kompetisi.