Batal ke Persib Bandung, Ole Romeny Dikabarkan Segera Bergabung Tim Eredivisie Belanda Fortuna Sittard

Selebrasi gol dari Pemain sepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny saat betanding melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabar mengenai masa depan penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, mulai menemui titik terang. Setelah sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk Persib Bandung, striker berusia 26 tahun itu kini dilaporkan tinggal selangkah lagi menjadi pemain baru Fortuna Sittard.
Berdasarkan laporan Fortuna Today, Ole Romeny telah menyelesaikan proses tes medis bersama klub Eredivisie tersebut. Jika tidak ada perubahan pada tahap administrasi, Fortuna Sittard diperkirakan akan segera mengumumkan perekrutan sang pemain dalam waktu dekat.
Ole disebut akan bergabung dengan kontrak berdurasi dua tahun. Selain itu, terdapat opsi bagi Fortuna Sittard untuk mempermanenkan statusnya dari Oxford United setelah masa kesepakatan yang telah disepakati kedua klub.
Kabar ini sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, nama Ole Romeny sempat ramai dikaitkan dengan Persib Bandung.
Rumor tersebut muncul setelah Maung Bandung berhasil mendatangkan beberapa pemain naturalisasi Timnas Indonesia, seperti Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Kehadiran sejumlah pemain Timnas Indonesia di Persib membuat banyak suporter berharap Ole menjadi rekrutan berikutnya.
Namun hingga kini tidak pernah ada konfirmasi resmi dari pihak klub maupun sang pemain terkait kemungkinan transfer tersebut. Dengan semakin dekatnya kepindahan ke Fortuna Sittard, peluang Ole bergabung ke Persib praktis tertutup, setidaknya untuk musim ini.
Sang penyerang tampaknya memilih melanjutkan kariernya di kompetisi Belanda demi menjaga level persaingan sekaligus mendapatkan menit bermain yang lebih kompetitif.
Bagi Ole, kepindahan ini juga menjadi kesempatan untuk kembali tampil di lingkungan sepak bola yang sudah sangat dikenalnya. Sebelum berkarier di Inggris bersama Oxford United, ia pernah memperkuat NEC Nijmegen, FC Emmen, dan FC Utrecht.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat mempermudah proses adaptasinya bersama Fortuna Sittard.
Selama membela Oxford United, Ole belum mampu menunjukkan produktivitas terbaiknya. Persaingan yang ketat membuat kontribusinya belum maksimal. Situasi itu diyakini menjadi salah satu alasan mengapa kepindahan ke Belanda dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menghidupkan kembali performanya.
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