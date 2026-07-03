Garudayaksa FC Pertahankan Adittia Gigis Hermawan, Modal Penting Menatap Persaingan Musim Depan

Aditya Gigis. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pemain andalannya tetap menjadi bagian dari skuad untuk menghadapi kompetisi musim depan.
Klub secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang Adittia Gigis Hermawan melalui unggahan bersama di akun Instagram resmi Garudayaksa FC dan akun pribadi sang pemain.
Keputusan mempertahankan Adittia Gigis menjadi sinyal bahwa manajemen ingin menjaga fondasi tim yang telah dibangun.
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Peran pemain yang akrab disapa Adit itu dinilai penting dalam menjaga keseimbangan permainan, terutama di sektor tengah yang menjadi pusat distribusi bola sekaligus penghubung lini belakang dan depan.
Dalam pengumuman resminya, Garudayaksa FC menegaskan bahwa kerja sama dengan Adit masih akan berlanjut.
Klub berharap sang gelandang dapat terus memberikan kontribusi maksimal untuk membawa tim bersaing di musim yang akan datang.
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"Komitmen untuk berjuang menjaga lini tengah Garudayaksa masih berlanjut. Keep up the good work, Adit!" tulis Garudayaksa FC dalam unggahan resminya.
Kepercayaan yang diberikan klub pun disambut positif oleh Adittia Gigis. Melalui akun media sosial pribadinya, ia mengaku antusias menyambut perjalanan baru bersama Garudayaksa FC.
Baginya, perpanjangan kontrak ini bukan sekadar melanjutkan kerja sama, tetapi juga menjadi awal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar.
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