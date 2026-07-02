Resmi Bertahan, Yoewanto Stya Beny Ungkap Alasan Perpanjang Kontrak dan Target Besar Bersama Garudayaksa FC

JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pilar pentingnya tetap bertahan untuk menghadapi musim baru.

Manajemen klub resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang Yoewanto Stya Beny, yang musim lalu menjadi salah satu sosok kunci keberhasilan tim meraih gelar Pegadaian Championship 2025/2026.

Kepastian tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC. Dalam unggahan berupa video, klub menuliskan pesan singkat yang menandai tercapainya kesepakatan dengan sang pemain.

"Sarung tangan sudah dipakai. Kesepakatan selesai. Kami lanjut. @yoewanto_stya_beny tetap bersama kami!" tulis Garudayaksa FC.

Unggahan tersebut langsung mendapat respons dari Beny. Kiper berpengalaman itu membalas dengan komentar singkat, "Ayo, lanjut!" sebagai tanda antusiasmenya menyambut musim baru bersama Laskar Garudayaksa.

Keputusan mempertahankan Beny memang bukan tanpa alasan. Sejak bergabung, ia tampil konsisten di bawah mistar gawang dan menjadi pilihan utama tim pelatih.

Kemampuannya melakukan penyelamatan penting, membaca arah permainan, serta memimpin koordinasi lini belakang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di dalam skuad.

Peran Beny juga sangat terasa saat Garudayaksa FC menjuarai Pegadaian Championship 2025/2026.