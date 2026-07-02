Resmi Bertahan, Yoewanto Stya Beny Ungkap Alasan Perpanjang Kontrak dan Target Besar Bersama Garudayaksa FC

Kiper Garudayaksa FC, Yoewanto Stya Beny. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC memastikan salah satu pilar pentingnya tetap bertahan untuk menghadapi musim baru.
Manajemen klub resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang Yoewanto Stya Beny, yang musim lalu menjadi salah satu sosok kunci keberhasilan tim meraih gelar Pegadaian Championship 2025/2026.
Kepastian tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Garudayaksa FC. Dalam unggahan berupa video, klub menuliskan pesan singkat yang menandai tercapainya kesepakatan dengan sang pemain.
Baca Juga:Nestapa di Tengah Piala Dunia! Kiper Palestina Saleem Al-Ashqar Tewas Ditembak Tentara Israel di Jalur Gaza
"Sarung tangan sudah dipakai. Kesepakatan selesai. Kami lanjut. @yoewanto_stya_beny tetap bersama kami!" tulis Garudayaksa FC.
Unggahan tersebut langsung mendapat respons dari Beny. Kiper berpengalaman itu membalas dengan komentar singkat, "Ayo, lanjut!" sebagai tanda antusiasmenya menyambut musim baru bersama Laskar Garudayaksa.
Keputusan mempertahankan Beny memang bukan tanpa alasan. Sejak bergabung, ia tampil konsisten di bawah mistar gawang dan menjadi pilihan utama tim pelatih.
Baca Juga:3 Kunci Toni Firmansyah Siap Bersinar! Gelandang Muda Persebaya Surabaya Optimis Tatap Super League 2026/2027
Kemampuannya melakukan penyelamatan penting, membaca arah permainan, serta memimpin koordinasi lini belakang membuatnya menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di dalam skuad.
Peran Beny juga sangat terasa saat Garudayaksa FC menjuarai Pegadaian Championship 2025/2026.
Ia tampil sebagai pahlawan dalam babak adu penalti yang memastikan tim mengangkat trofi juara sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di kompetisi.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan