Persipura Jayapura Dirumorkan Rekrut Felipe Ryan, Kendal Tornado Siapkan Pengganti dari Jepang

Gelandang Kendal Tornado FC Filipe Ryan dirumorkan gabung dengan Persipura. (Istimewa)
JawaPos.com - Bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026/2027 kembali menghadirkan kabar menarik. Gelandang serang asal Brasil Felipe Ryan, dikaitkan dengan Persipura Jayapura.
Pemain berusia 29 tahun itu disebut-sebut masuk dalam radar Mutiara Hitam Persipura Jayapura untuk memperkuat lini tengah menghadapi persaingan Liga 2. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak.
Namun, rumor tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah performa Felipe Ryan bersama Kendal Tornado FC sepanjang musim lalu dinilai cukup konsisten. Pada Liga 2 musum 2025/2026, Felipe Ryan tampil dalam 17 pertandingan bersama Kendal Tornado.
Dari jumlah tersebut, ia mampu menyumbangkan tiga gol dan lima assist. Catatan itu menunjukkan perannya sebagai pengatur serangan sekaligus kreator peluang di lini depan.
Pemain yang memiliki tinggi badan 1,80 meter tersebut dikenal beroperasi sebagai gelandang serang. Selain piawai mendistribusikan bola, dia juga memiliki kemampuan melepaskan tembakan dari lini kedua serta cukup aktif membantu transisi permainan.
Sebelum berkarier di Indonesia, Felipe Ryan memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa. Dia mengawali perjalanan profesionalnya di Portugal bersama Sernache sebelum melanjutkan karir ke Caldas, Academico de Viseu, Real SC, hingga Alverca.
Baca Juga:Amerika Serikat Tutup Area Latihan dengan Pagar Jelang Lawan Belgia di babak 16 Besar Piala Dunia 2026
Setelah itu, dia sempat bermain di Siprus bersama PO Xylotymbou, kemudian memperkuat Varzim, Lokomotiv Sofia di Bulgaria, dan Kukesi di Albania. Karirnya di Indonesia dimulai saat bergabung dengan Persekat Tegal pada 2024. Bersama klub tersebut, Felipe Ryan tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak empat gol.
Penampilannya kemudian menarik perhatian Bhayangkara FC yang merekrutnya pada 2025. Bersama Bhayangkara, dia mencatatkan enam penampilan dengan torehan satu gol sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Kendal Tornado FC.
Apabila rumor kepindahannya ke Persipura benar terealisasi, kehadiran Felipe Ryan diyakini dapat menambah kreativitas permainan tim asal Papua tersebut. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa maupun Indonesia menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di Championship musim depan.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman