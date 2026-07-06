Persipura Jayapura Dirumorkan Rekrut Felipe Ryan, Kendal Tornado Siapkan Pengganti dari Jepang

JawaPos.com - Bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026/2027 kembali menghadirkan kabar menarik. Gelandang serang asal Brasil Felipe Ryan, dikaitkan dengan Persipura Jayapura.

Pemain berusia 29 tahun itu disebut-sebut masuk dalam radar Mutiara Hitam Persipura Jayapura untuk memperkuat lini tengah menghadapi persaingan Liga 2. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak.

Namun, rumor tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah performa Felipe Ryan bersama Kendal Tornado FC sepanjang musim lalu dinilai cukup konsisten. Pada Liga 2 musum 2025/2026, Felipe Ryan tampil dalam 17 pertandingan bersama Kendal Tornado.

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Dari jumlah tersebut, ia mampu menyumbangkan tiga gol dan lima assist. Catatan itu menunjukkan perannya sebagai pengatur serangan sekaligus kreator peluang di lini depan.

Pemain yang memiliki tinggi badan 1,80 meter tersebut dikenal beroperasi sebagai gelandang serang. Selain piawai mendistribusikan bola, dia juga memiliki kemampuan melepaskan tembakan dari lini kedua serta cukup aktif membantu transisi permainan.

Sebelum berkarier di Indonesia, Felipe Ryan memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa. Dia mengawali perjalanan profesionalnya di Portugal bersama Sernache sebelum melanjutkan karir ke Caldas, Academico de Viseu, Real SC, hingga Alverca.

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Setelah itu, dia sempat bermain di Siprus bersama PO Xylotymbou, kemudian memperkuat Varzim, Lokomotiv Sofia di Bulgaria, dan Kukesi di Albania. Karirnya di Indonesia dimulai saat bergabung dengan Persekat Tegal pada 2024. Bersama klub tersebut, Felipe Ryan tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak empat gol.

Penampilannya kemudian menarik perhatian Bhayangkara FC yang merekrutnya pada 2025. Bersama Bhayangkara, dia mencatatkan enam penampilan dengan torehan satu gol sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Kendal Tornado FC.