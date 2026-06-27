Goktug Demiroglu Diminati Persela dan Persipura, Bek Turki Berpeluang Kembali ke Liga Indonesia

JawaPos.com - Persaingan menyambut musim baru Liga 2 Indonesia mulai memanas. Sejumlah klub bergerak aktif mencari pemain yang dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad, termasuk dari luar negeri. Salah satu nama yang kini mencuat adalah bek tengah asal Turki, Goktug Demiroglu.

Pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh dua klub besar Liga 2, yakni Persela Lamongan dan Persipura Jayapura.

Keduanya disebut tertarik memanfaatkan pengalaman serta kualitas yang dimiliki sang pemain untuk memperkuat lini pertahanan musim depan.

Nama Goktug sebenarnya bukan sosok baru bagi pencinta sepak bola Indonesia. Sebelum berkarier di Filipina, ia sempat membela Deltras Sidoarjo dan meninggalkan kesan positif berkat penampilan yang konsisten di sektor belakang.

Pengalaman tersebut membuat proses adaptasinya diperkirakan tidak akan menjadi kendala apabila kembali merumput di Indonesia. Musim ini, Goktug memperkuat Cebu FC di Liga Filipina.

Bersama klub tersebut, ia tampil cukup impresif dengan mencatatkan 24 penampilan di semua kompetisi.

Tak hanya menjalankan tugas sebagai bek tengah, ia juga mampu memberikan kontribusi dalam menyerang dengan torehan dua gol dan tiga assist.

Statistik tersebut menunjukkan bahwa Goktug bukan sekadar pemain bertahan biasa. Ia dikenal memiliki kemampuan duel udara yang kuat, disiplin dalam menjaga area pertahanan, serta cukup berbahaya ketika tim mendapatkan situasi bola mati. Keunggulan itu menjadi nilai tambah yang membuat sejumlah klub mulai melirik jasanya.