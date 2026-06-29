Bek asal Brasil Arthur Viera Jadi Rebutan Empat Klub, Persipura dan FC Bekasi City Bersaing dengan Dua Tim Thailand

JawaPos.com - Bursa transfer jelang musim 2026/2027 mulai memanas. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah bek asal Brasil Arthur Viera.

Penampilannya yang konsisten sepanjang musim lalu membuat Persipura dan Bekasi City dikabarkan tertarik mengamankan jasanya. Bukan hanya klub asal Indonesia, dua klub Thailand berminat terhadap pemain Brasil itu.

Bekasi City menjadi salah satu tim yang disebut paling serius dalam upaya merekrut pemain tersebut. Klub itu ingin memperkuat lini belakang setelah menatap target yang lebih tinggi pada musim depan.

Sedangkan Persipura yang pernah diperkuat Arthur Viera itu dikabarkan ingin membawa sang bek kembali ke Jayapura. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki Arthur dinilai sangat dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan Persipura dalam menghadapi kompetisi musim baru.

Persaingan tidak hanya datang dari Indonesia. Dua klub Thailand, yakni Satun FC dan Nongbua Pitchaya FC, juga telah menyatakan ketertarikannya. Kedua tim tersebut disebut masih menunggu keputusan akhir dari Arthur Viera terkait langkah berikutnya dalam kariernya.

Minat dari klub Thailand menunjukkan bahwa performa Arthur Viera tidak hanya mendapat perhatian di Indonesia. Kesempatan untuk berkarir di luar negeri tentu menjadi opsi menarik bagi sang pemain, apalagi kompetisi di Thailand dikenal cukup kompetitif dan dapat membuka peluang baru dalam perjalanan profesionalnya.

Sepanjang musim 2025/2026, Arthur Viera tampil sebagai salah satu bek paling konsisten di Liga 2 Indonesia. Dia mencatatkan 24 pertandingan dengan total 1.984 menit bermain.

Tidak hanya kokoh dalam bertahan, Arthur juga memberikan kontribusi di lini depan dengan mencetak tiga gol. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Arthur bukan sekadar bek yang kuat dalam duel dan disiplin menjaga pertahanan.