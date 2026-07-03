Ole Romeny Selangkah Lagi Gabung Fortuna Sittard, Bakal Setim dengan Justin Hubner

Ole Romeny saat bermain untuk Oxford United. (Dok. Oxford United)
JawaPos.com - Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, dikaitkan dengan Fortuna Sittard. Dia disebut tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan klub Belanda tersebut.
Ole Romeny saat ini berstatus sebagai pemain Oxford United. Striker berusia 26 tahun itu masih memiliki kontrak cukup panjang hingga pertengahan 2028.
Namun sayang, Ole Romeny kurang mendapatkan jam terbang di sana. Maka itu, Fortuna Sittard bermanuver untuk mendatangkan bomber Timnas Indonesia, yang dilaporkan dengan opsi pinjaman.
Seorang jurnalis asal Belanda, Mounir Boualin, melaporkan bahwa Ole Romeny tinggal selangkah lagi bergabung dengan Fortuna Sittard. Dia menyebut sang pemain tinggal melakukan tes medis dan hanya tinggal menyelesaikan detail kecil dalam transfernya.
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“Fortuna Sittard selangkah lagi mendapatkan Ole Romeny dari Oxford United,” tulis Boualin dalam akun X pribadinya @MounirBoualin, dikutip Jumat (3/7/2026).
“Proses tes medis pemain Timnas Indonesia itu kini telah dijadwalkan, sementara kedua klub sedang merampungkan detail-detail terakhir dari kesepakatan transfer tersebut,” sambungnya.
Sebelumnya, rumor Ole Romeny ke Fortuna Sittard juga telah dihembuskan oleh Dennie van Laar. Jurnalis asal Belanda itu mengungkapkan bahwa Oxford United bersedia untuk meminjamkan eks striker FC Utrecht tersebut.
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"Pada prinsipnya, dia bisa dipinjamkan dengan biaya yang relatif terjangkau," ujar Dennie van Laar, dilansir dari Voetbal Primeur.
"Fortuna Sittard tertarik kepadanya dan itu menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. Bersama Timnas Indonesia, dia kini menjadi sosok utama,” sambungnya.
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