Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Senin, 15 Juni 2026 | 17.12 WIB

Jennifer Coppen dan Justin Hubner Siap Jadi Orang Tua yang Menyenangkan untuk Kamari

Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (istimewa) - Image

Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (istimewa)

JawaPos.com - Salah satu pertimbangan Jennifer Coppen bersedia dinikahi oleh pemain sepak bola profesional Justin Hubner karena dia memiliki cinta dan kasih sayang yang besar dan tulus tidak hanya kepada dirinya, tapi juga terhadap buah hatinya, Kamari.

Setelah kini resmi menjadi pasangan suami-istri, Justin Hubner dan Jennifer Coppen berkomitmen akan menjadi orang tua yang nyaman dan menyenangkan bagi Kamari. Karena pernikahan bukan hanya tentang perayaan cinta, tapi juga awal dari perjalanan baru sebagai sebuah keluarga.

"Kami sangat bersemangat untuk memulai keluarga baru, menjalani hidup sebagai suami istri, dan memberikan 'forever home' untuk Kamari," ujar Jennifer Coppen dalam keterangan tertulis Bride Story.

Di usianyanyang masih muda, Justin Hubner berhasil menunjukkan dirinya sebagai sosok lelaki sejati. Hal itu dia buktikan dengan mencintai sekaligus menyayangi Jennifer Coppen dan juga buah hatinya. 

Ekspresi cinta dan kasih sayang Justin Hubner terhadap Jennifer Coppen dan Kamari ditegaskannya yang mengaku jatuh cinta kepada keduanya sejak awal bertemu.

Justin Hubner mengaku, momen kebersamaan dengan Kamari membuat naluri dirinya sebagai seorang ayah langsung muncul secara natural.

"Aku sangat mencintai (Kamari) dari awal dan akan selalu begitu. Aku akan selalu menjaganya. Jadi, aku mencintai setiap momen bersamanya," kata Justin Hubner.

Kamari, buah hati Jennifer Coppen. (istimewa)

Kamari Sky Wassink adalah anak aktris Jennifer Coppen dari Yitta dari hasil pernikahannya dengan Dali Wassink. 

Pasangan tersebut sempat menikah pada 10 Oktober 2023. Namun, rumah tangga mereka berakhir setelah Dali Wassink meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan tunggal di Bali pada Juli 2024 silam.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Resmi Menikah, Jennifer Coppen Ungkap Pertemuan Perdananya dengan Justin Hubner - Image
Entertainment

Resmi Menikah, Jennifer Coppen Ungkap Pertemuan Perdananya dengan Justin Hubner

Minggu, 14 Juni 2026 | 22.59 WIB

Kata Jennifer Coppen Setelah Sah Menjadi Istri dari Justin Hubner - Image
Entertainment

Kata Jennifer Coppen Setelah Sah Menjadi Istri dari Justin Hubner

Minggu, 14 Juni 2026 | 21.13 WIB

Diwarnai Haru, Maskawin Pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen Berupa 18 Gram Emas dan 2.026 Euro - Image
Entertainment

Diwarnai Haru, Maskawin Pernikahan Justin Hubner-Jennifer Coppen Berupa 18 Gram Emas dan 2.026 Euro

Minggu, 14 Juni 2026 | 16.11 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore