Jennifer Coppen dan Justin Hubner Siap Jadi Orang Tua yang Menyenangkan untuk Kamari

JawaPos.com - Salah satu pertimbangan Jennifer Coppen bersedia dinikahi oleh pemain sepak bola profesional Justin Hubner karena dia memiliki cinta dan kasih sayang yang besar dan tulus tidak hanya kepada dirinya, tapi juga terhadap buah hatinya, Kamari.

Setelah kini resmi menjadi pasangan suami-istri, Justin Hubner dan Jennifer Coppen berkomitmen akan menjadi orang tua yang nyaman dan menyenangkan bagi Kamari. Karena pernikahan bukan hanya tentang perayaan cinta, tapi juga awal dari perjalanan baru sebagai sebuah keluarga.

"Kami sangat bersemangat untuk memulai keluarga baru, menjalani hidup sebagai suami istri, dan memberikan 'forever home' untuk Kamari," ujar Jennifer Coppen dalam keterangan tertulis Bride Story.

Di usianyanyang masih muda, Justin Hubner berhasil menunjukkan dirinya sebagai sosok lelaki sejati. Hal itu dia buktikan dengan mencintai sekaligus menyayangi Jennifer Coppen dan juga buah hatinya.

Baca Juga:Penampakan Haji Bolot di Rumah Sakit Saat Dijenguk Pesulap Limbad

Ekspresi cinta dan kasih sayang Justin Hubner terhadap Jennifer Coppen dan Kamari ditegaskannya yang mengaku jatuh cinta kepada keduanya sejak awal bertemu.

Justin Hubner mengaku, momen kebersamaan dengan Kamari membuat naluri dirinya sebagai seorang ayah langsung muncul secara natural.

"Aku sangat mencintai (Kamari) dari awal dan akan selalu begitu. Aku akan selalu menjaganya. Jadi, aku mencintai setiap momen bersamanya," kata Justin Hubner.

Kamari, buah hati Jennifer Coppen. (istimewa)

Kamari Sky Wassink adalah anak aktris Jennifer Coppen dari Yitta dari hasil pernikahannya dengan Dali Wassink.