Resmi! Semen Padang FC Datangkan Ilija Spasojevic, Siap Jadi Mesin Gol di Championship 2026/2027

Ilija Spasojevic resmi bergabung dengan Semen Padang FC setelah menuntaskan dua musim sukses bersama Bhayangkara FC dan siap memperkuat lini depan Kabau Sirah pada Championship 2026/2027. (Semen Padang)
JawaPos.com — Semen Padang FC resmi merekrut striker naturalisasi Ilija Spasojevic untuk menghadapi Championship 2026/2027.
Kehadiran penyerang berpengalaman berusia 38 tahun itu diharapkan meningkatkan ketajaman lini depan Kabau Sirah sekaligus menjadi modal penting dalam persaingan musim baru setelah pengumuman resmi disampaikan melalui media sosial klub.
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Semen Padang FC membuat kejutan pada bursa transfer dengan mengamankan jasa Ilija Spasojevic sebagai ujung tombak baru.
Rekrutan ini menunjukkan keseriusan Kabau Sirah membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi Championship 2026/2027.
Pengumuman resmi dilakukan melalui akun Instagram @semenpadangfcid yang menyambut hangat kedatangan striker naturalisasi tersebut.
Manajemen klub juga menunjukkan optimisme besar terhadap kontribusi sang bomber pada musim mendatang.
"Who do you call when you need goals? Spasogol! Ilija Spasojevic is officially a Kabau Sirah! Ready to fire up our frontline and hunt for glory this season. Welcome to Ranah Minang, Spaso!" tulis pernyataan resmi Semen Padang FC dalam takarir unggahannya.
Julukan "Spasogol" yang melekat pada dirinya mencerminkan reputasi Spaso sebagai penyerang yang konsisten mencetak gol sepanjang kariernya.
Pengalaman panjang bermain di kompetisi Indonesia menjadi salah satu alasan utama Semen Padang FC memilihnya sebagai andalan baru di lini depan.
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