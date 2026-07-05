Gabriel Mutombo Pilih Nomor 3 di Persib Bandung, Tegaskan Bukan karena Layvin Kurzawa

JawaPos.com – Gabriel Mutombo resmi mengenakan nomor punggung 3 bersama Persib Bandung. Bek asal Prancis itu mengungkap alasan di balik pilihannya dan menegaskan tidak terinspirasi Layvin Kurzawa.

Mutombo menegaskan pemilihan nomor itu bukan karena ingin mengikuti jejak Kurzawa. Bek asal Prancis tersebut mengaku memilih nomor 3 karena identik dengan posisi pemain belakang.

"Saya hanya sempat berbicara sedikit saja dengan Layvin saat kami bertanding di Ratchaburi. Saya pilih nomor 3 karena itu identik dengan pemain belakang," ujar Mutombo, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (5/7/2026).

Saat masih membela Ratchaburi FC, pemain yang akrab disapa Gabi itu menggunakan nomor punggung 2. Namun, nomor tersebut sudah menjadi milik Eliano Reijnders di Persib.

Mutombo juga mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran Persib. Sebab, ia sudah mengenal klub berjuluk Pangeran Biru itu setelah beberapa kali bertemu saat membela Ratchaburi FC di laga pramusim dan AFC Champions League (ACL).

"Kita sempat bertemu di pramusim dan ACL. Saya di Persib dengan kontrak satu plus satu," katanya.