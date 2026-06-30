Persib Bandung Punya Cara Unik Perkenalkan Gabriel Mutombo, Gabungkan Sepak Bola dan Kampanye Sosial

Kamapanye lingkungan Persib Bandung sambil perkenalkan pemain baru Gabriel Mutombo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung menghadirkan cara berbeda dalam memperkenalkan pemain anyar untuk menghadapi super league musim 2026/2027. Klub berjuluk Maung Bandung itu mengenalkan bek asal Prancis Gabriel Mutombo melalui kegiatan gowes bersama komunitas Bike to Work (B2W) Chapter Bandung, Senin (29/6).
Kegiatan bertajuk Greet the France: Satu Perjalanan, Dua Misi tersebut diikuti sekitar 150 peserta. Rombongan bersepeda memulai perjalanan dari area parkir Stadion Siliwangi menuju Graha Persib Bandung dengan membawa pesan penting mengenai gaya hidup sehat, kepedulian terhadap lingkungan, serta keselamatan berlalu lintas.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Setibanya di Graha Persib Bandung, ia secara resmi memperkenalkan Gabriel Mutombo sebagai salah satu rekrutan anyar tim untuk musim kompetisi mendatang.
Gabriel Mutombo sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC di Liga Thailand. Kehadirannya diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang Persib Bandung yang membutuhkan tambahan kedalaman skuad setelah ditinggal Federico Barba.
Namun, perkenalan Mutombo kali ini bukan sekadar seremoni memperkenalkan pemain baru. Persib Bandung memanfaatkan momentum tersebut sebagai bagian dari kampanye bertajuk Positive Movement, sebuah program yang menggabungkan sepak bola dengan kegiatan sosial yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
Ketua Bike to Work (B2W) Bandung Andi Muhammad menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama dengan Persib Bandung menjadi kesempatan untuk memperluas edukasi mengenai pentingnya keselamatan bersepeda dan budaya tertib berlalu lintas.
Dia juga berharap besarnya basis pendukung Persib Bandung dapat membantu menyebarkan pesan positif mengenai hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas.
Sementara itu, Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat Adhi Pratama menjelaskan, Positive Movement menjadi konsep utama dalam rangkaian pengenalan pemain baru musim ini. Jika musim lalu klub memperkenalkan pemain melalui berbagai media klasik seperti koran, radio, televisi, kartu pos, hingga bioskop, kali ini pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat melalui aktivitas yang membawa manfaat nyata.
Menurut Adhi, kolaborasi dengan Bike to Work dipilih karena memiliki visi yang sejalan dengan Persib Bandung, yakni membangun budaya hidup sehat, meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan di jalan raya, sekaligus menjaga lingkungan.
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