Persib Bandung Resmi Rekrut Gakuto Notsuda, Eks BG Pathum United Dikontrak Semusim

Persib Bandung resmi memperkenalkan gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda, sebagai rekrutan anyar untuk musim 2026/2027. (Dok. Persib)
JawaPos.com – Persib Bandung resmi memperkenalkan gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda, sebagai rekrutan anyar untuk musim 2026/2027. Eks pemain BG Pathum United itu dikontrak selama semusim untuk memperkuat lini tengah Maung Bandung.
Notsuda dikontrak selama satu musim. Kehadirannya diharapkan menambah kualitas lini tengah Persib berkat pengalaman dan kemampuannya bermain di beberapa posisi.
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengatakan perekrutan Notsuda merupakan hasil rekomendasi pelatih Igor Tolic.
“Tim pelatih melihat Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim. Sebagai seorang gelandang, ia dapat bermain di beberapa posisi, baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang,” beber Adhitia dikutip iLeague.
Menurutnya, pemain berusia 32 tahun itu memiliki kualitas teknik, pengalaman, serta fleksibilitas bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang.
Sebelum berkarier di Thailand bersama BG Pathum United, Notsuda menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Sanfrecce Hiroshima. Ia juga sempat dipinjamkan ke Albirex Niigata dan Shimizu S-Pulse.
Notsuda menjadi pemain Jepang keempat yang memperkuat Persib setelah Satoshi Otomo, Shohei Matsunaga, dan Kenji Adachihara. Manajemen berharap pengalaman yang dimilikinya mampu membantu Persib bersaing di kompetisi domestik maupun level Asia musim ini.
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