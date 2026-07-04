Persib Bandung Incar Mantan Gelandang Timnas Jepang, Jadi Pemain Baru Keempat Maung Bandung?

JawaPos.com - Setelah resmi mendatangkan tiga pemain baru, Persib Bandung masih terus bergerak di bursa transfer. Terkini, mantan gelandang Timnas Jepang, Gakuto Notsuda dikabarkan menjadi incaran.

Gakuto Notsuda pada musim 2025/2026 memperkuat tim kasta tertinggi Liga Thailand, BG Pathum.

"Bursa Transfer. Persib Bandung berminat untuk datangkan Gakuto Notsuda. Ex gelandang Timnas Jepang itu terakhir memperkuat BG Pathum," tulis akun Instagram @liga_dagelann.

Meski sudah berusia 32 tahun, Notsuda masih menjadi andalan BG Pathum dengan dipercaya tampil dalam 36 pertandingan di empat kompetisi berbeda. Satu gol dan delapan asis menjadi statistiknya pada musim lalu.

Merujuk situs Transfermarkt, Notsuda dapat bermain di enam posisi berbeda yakni fullback kiri, gelandang kiri, sayap kiri, gelandang serang, gelandang bertahan, dan gelandang tengah. Kemampuan bermain di banyak posisi tentu akan sangat menguntungkan bagi Persib yang akan tampil di tiga kompetisi musim depan.

Sebelum berkiprah di Thailand, Gakuto Notsuda malang melintang di J1 League dengan bermain di beberapa klub elit seperti Vegalta Sendai, Shimizu S-Pulse, hingga Ventrofet Kofu. Karier cemerlangnya terjadi ketika membela Sanfrece Hiroshima dengan sukses meraih tiga gelar juara liga Jepang pada 2012, 2013, dan 2015. Bersama klub kota kelahirannya tersebut, Gakuto bermain dalam 216 pertandingan dengan torehan 23 gol dan 33 asis.

Kemampuannya di lini tengah pun menarik perhatian para pelatih tim nasional. Pemain berpostur 177 cm selalu mengisi skuad Jepang mulai level U-19, U-21, U-23, hingga senior. Tiga penampilan ia catatkan bersama di level senior sejak debut pada 2014.