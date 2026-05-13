Pahit! Timnas Indonesia U-17 Tersingkir dari Piala Asia U-17 2026 karena Selisih Gol Head to Head, Ini Penjelasannya!

Timnas Indonesia U-17. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 harus mengakhiri perjuangan di Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan hasil mengecewakan. Meski memiliki jumlah poin yang sama dengan Qatar dan China, Garuda Muda tetap finis di posisi terbawah klasemen akhir grup.
Hasil tersebut dipastikan setelah Indonesia kalah 1-3 dari Jepang U-17 pada laga terakhir fase grup yang berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Selasa (13/5/2026) malam WIB.
Di pertandingan lain, China sukses mengalahkan Qatar dengan skor 2-0 sehingga membuat persaingan klasemen menjadi sangat ketat.
Ketiga tim, yakni Indonesia, Qatar, dan China, sama-sama mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan. Situasi itu sempat membuat banyak suporter bingung karena Indonesia justru berada di dasar klasemen meski jumlah poinnya identik dengan dua rival lainnya.
Dalam turnamen resmi AFC seperti Piala Asia U-17, penentuan posisi klasemen tidak langsung melihat selisih gol keseluruhan.
Regulasi lebih dulu menggunakan perhitungan head to head atau hasil pertemuan antar tim yang memiliki poin sama.
Indonesia sebenarnya memulai persaingan mini klasemen dengan cukup baik setelah menang 1-0 atas China.
Namun, kekalahan 0-2 dari Qatar menjadi faktor yang sangat menentukan. Sementara itu, China berhasil menang 2-0 atas Qatar pada pertandingan terakhir grup.
Dari hasil tiga pertandingan tersebut, China memiliki selisih gol terbaik dalam mini klasemen antar tim dengan poin sama, yakni +1. China mencetak dua gol dan hanya kebobolan satu kali.
Qatar berada di posisi kedua dengan selisih gol 0. Mereka menang 2-0 atas Indonesia tetapi kalah 0-2 dari China.
