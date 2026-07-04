Eks Asisten Louis Van Gaal Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-17

Pelatih baru Timnas Indonesia U-17, David Nascimento. (instagram @timnasindonesia)
JawaPos.com - PSSI resmi merilis staf kepelatihan Timnas Indonesia U-17. Sosok asal Portugal, David Nascimento, resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala skuad Garuda Muda.
Pengumuman tersebut diumumkan PSSI melalui akun instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia pada Jumat (3/7) malam WIB. Federasi mengungkap lengkap sosok-sosok yang akan menjadi staf kepelatihan Timnas Indonesia U-17.
"Ofisial staf kepelatihan Timnas Indonesia U-17," tulis akun @timnasindonesia dalam unggahan tersebut.
Dalam susunan staf kepelatihan, David Nascimento didampingi dua asisten pelatih, yakni mantan gelandang Timnas Indonesia Ahmad Bustomi dan legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata. Kehadiran keduanya diharapkan dapat memperkuat proses pembinaan pemain muda.
Kemudian, PSSI juga memperkenalkan Muhamad Alimudin sebagai pelatih fisik. Lalu Taufik Nur Hidayat dipercaya mengemban tugas sebagai video analyst, sedangkan Arief Priyadhi mengisi posisi pelatih kiper.
David Nascimento sejatinya bukan sosok baru di lingkungan sepak bola Indonesia. Pria berusia 60 tahun itu saat ini juga menjabat sebagai Kepala Akademi PSSI dan mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Pro.
David Nascimento juga memiliki pengalaman di level internasional yang cukup mentereng. Dia pernah bekerja sebagai asisten manajer Louis van Gaal ketika menangani klub Belanda, AZ Alkmaar, pada musim 2005-2006. Pengalaman itu agaknya menjadi salah satu alasan penunjukannya.
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David Nascimento akan perdana memimpin Timnas Indonesia U-17 dalam ajang Garuda Championship Series 2026 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Pada ajang itu, Garuda Muda akan menghadapi Malaysia U-17 dalam dua pertandingan. Laga tersebut akan berlangsung pada 4 dan 7 Juli 2026.
Dua pertandingan melawan Malaysia menjadi bagian dari program pematangan tim. Tim pelatih akan memanfaatkan laga itu untuk mengukur perkembangan para pemain sebelum tampil di level kompetitif.
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