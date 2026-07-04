Kabar Transfer Pemain Timnas Indonesia: Ole Romeny Pulang ke Belanda, Ragnar Oratmangoen Berlabuh di Persib Bandung

Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny dikabarkan akan pulang ke Belanda bergabung dengan Fortuna Sittard. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabar mengenai perpindahan pemain Timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Ragnar Oratmangoen resmi berlabuh ke Persib Bandung untuk Super League 2026/2027, sementara Ole Romeny dikabarkan akan pulang ke Belanda.
Persib Bandung kembali mendatangkan pemain keturunan timnas Indonesia. Setelah Thom Haye di posisi gelandang dan Eliano Reijnders pemain di sektor belakang, kini lini penyerangan juga tak ketinggalan dengan mendaratnya Ragnar Oratmangoen.
Pemain 28 tahun tersebut berstatus free agent pada akhir musim lalu setelah kontraknya bersama FCV Dender di Liga Belgia berakhir. Sempat dirumorkan akan bermain di Eredvisie, Ragnar akhirnya berlabuh di kota Kembang Bandung.
Sementara itu tandem Ragnar di lini depan Timnas Indonesia Ole Romeny dikabarkan akan pulang ke Belanda setelah dua musim bermain bersama Oxford United di Inggris.
Mengutip dari media Belanda VoetbalPrimeur, Ole Romeny dilaporkan akan kembali bermain di Eredivisie dengan Fortuna Sittard menunjukkan minat dan penjajakan serius untuk Ole dengan skema pinjaman. Selain Fortuna, ada beberapa tim Eredivisie lain melihat Ole sebagai opsi.
Terbaru, jurnalis Belanda Mounir Boualin mengabarkan bahwa Ole selangkah lagi gabung Fortuna Sittard.
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"#FortunaSittard hampir menyelesaikan kedatangan Ole Romeny dari #OxfordUnited. Pemeriksaan medis sudah dijadwalkan. Detail terakhir sedang diselesaikan," tulis akun X @MounirBoualin.
Jika transfer tersebut terealisasi, akan ada dua pemain timnas Indonesia di Fortuna Sittard setelah Justin Hubner yang lebih dulu bergabung pada musim 2025/2026.
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