Persib Bandung Resmikan Ragnar Oratmangoen dan Gakuto Notsuda! Mariano Peralta Jadi Selanjutnya?

JawaPos.com - Persib Bandung kembali meresmikan rekrutan anyar mereka untuk Super League 2026/2027. Dua pemain yakni striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan gelandang asal Jepang Gakuto Notsuda menjadi yang terbaru di skuad Maung Bandung.

Melalui akun sosial media resmi klub, kedua pemain baru Persib tersebut diumumkan kepada publik.

"The wait is officially OveR. Ragnar Oratmangoen is here! Selamat datang di #PERSIB, Ragnar Oratmangoen! #SumangetAnyar untuk membawa trofi kembali ke Bandung. Berjuanglah dengan hati, karena di belakangmu ada jutaan Bobotoh yang selalu mendukung! Let's make Bandung ROAR again, RAGNAR!" terang akun x@persib.

"Menyongsong musim baru dengan kekuatan baru, didatangkan dari Negeri Samurai, #PERSIB membawa #SumangetAnyar dari seorang Gakuto Notsuda," imbuh akun X @persib.

Gakuto Notsuda yang berusia 32 tahun pada musim lalu menjadi andalan BG Pathum di Liga Thailand dengan dipercaya tampil dalam 36 pertandingan di empat kompetisi berbeda. Satu gol dan delapan asis menjadi statistik yang ia torehkan.

Sebelum bermain di Thailand, mantan pemain Timnas Jepang ini malang melintang di J1 League dengan bermain di beberapa klub elit seperti Vegalta Sendai, Shimizu S-Pulse, hingga Ventrofet Kofu. Karir cemerlangnya terjadi ketika membela Sanfrece Hiroshima dengan sukses meraih tiga gelar juara liga Jepang pada 2012, 2013, dan 2015.

Untuk level internasional, pemain berpostur 177 cm pernah menghuni skuad timnas Jepang mulai level U-19, U-21, U-23, hingga senior. Tiga penampilan ia catatkan bersama Jepang di level senior sejak debut pada 2014.

Sementara itu Ragnar Oratmangoen pada musim lalu bermain untuk FCV Dender di Liga Belgia. Namun cedera panjang membuatnya kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Total hanya 10 laga dengan menit bermain minim ditorehkan pemain berusia 28 tahun tersebut.