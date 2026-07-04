Gerak Cepat! Dewa United Temukan Pengganti Jan Olde Riekerink, Osmar Loss?

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink (Dewa United)
JawaPos.com - Manajemen Dewa United bergerak cepat setelah resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala Jan Olde Riekerink. Tim berjuluk Banten Warriors itu telah menemukan sosok pelatih yang tepat untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.
Setelah empat tahun bersama, Dewa United secara mengejutkan mengakhiri kerja sama dengan Jan Olde Riekerink pada Sabtu (4/7/2026). Pihak manajemen juga mendepak tiga pelatih lainnya, yakni Jan Kluitenberg (pelatih fisik), Roy Hendriksen (asisten pelatih), dan Jordy Kluitenberg (analis).
Tak pelak jika kabar ini cukup mengejutkan, mengingat Jan Olde Riekerink merupakan salah satu figur penting dalam kesuksesan Dewa United. Pelatih asal Belanda itu menyulap klub asal Banten tersebut menjadi salah satu tim yang disegani di Super League.
Pencapaian manis Jan Olde Riekerink bersama Dewa United terjadi pada musim 2024/2025. Eks pelatih Galatasaray itu berhasil membawa Banten Warriors finis sebagai runner-up Liga 1 sekaligus memastikan langkah perdana klub di kompetisi Asia.
Pada musim 2025/2026, Dewa United kembali mencatatkan pengalaman baru dengan menembus babak perempat final AFC Challenge League. Di kompetisi domestik, tim mengakhiri musim di peringkat ketujuh, menutup empat tahun perjalanan yang dipenuhi berbagai pencapaian bersejarah bagi klub.
Kini, tim kepelatihan Dewa United praktis kosong. Kendati demikian, tampaknya tim kepelatihan skuad Banten Warriors akan terisi secepatnya.
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Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan pengganti Jan Olde Riekerink. Hanya saja, ia masih menutup rapat siapa sosok pelatih baru tersebut.
“Setelah kepergian Coach Jan Olde Riekerink, kami (manajemen Dewa United) sudah menemukan sosok penggantinya,” ucap Ardian kepada JawaPos.com, Sabtu (4/7/2026).
Sosok pengganti Jan Olde Riekerink pun menjadi misteri. Namun di media sosial, Dewa United dikaitkan dengan pelatih asal Brasil, Osmar Loss Vieira.
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