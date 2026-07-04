Resmi! Dewa United Berpisah dengan Jan Olde Riekerink

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Dewa United. Tim berjulukkan Banten Warriors itu resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih Jan Olde Riekerink.

Jan Olde Riekerink ditunjuk sebagai pelatih kepala Dewa United pada paruh musim 2022/2023 atau pada 1 Januari 2023. Dia datang ketika skuad Banten Warriors masih berada dalam fase membangun identitas sebagai klub muda di sepak bola Indonesia.

Pelatih asal Belanda itu menjadi salah satu figur penting dalam kesuksesan Dewa United. Selama empat tahun lamanya, Jan Olde Riekerink sukses membuat Banten Warriors berjuluk menjadi salah satu klub yang disegani.

"Coach Jan datang ketika kami masih berada di tahap awal membangun klub. Dalam empat musim, beliau membantu kami bertumbuh sedikit demi sedikit,” kata Ardian Satya Negara selaku Presiden Dewa United dalam keterangannya, Sabtu (4/7).

"Dari tim yang berjuang keluar dari papan bawah, kemudian mampu bersaing di papan atas, hingga akhirnya membawa Dewa United merasakan atmosfer kompetisi Asia untuk pertama kalinya. Perjalanan itu tentu tidak lepas dari dedikasi dan kerja keras beliau bersama seluruh staf pelatih," tambah dia.

Ardian menyampaikan capaian yang diraih selama empat musim terakhir akan selalu menjadi bagian dari sejarah Dewa United. Terlebih, Jan Olde Riekerink berhasil membawa Banten Warriors tampil di kompetisi antarklub Asia.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kontribusi yang telah diberikan Coach Jan. Ada banyak momen yang akan selalu kami kenang bersama, termasuk ketika klub berhasil finis sebagai runner-up Liga 1 dan tampil di kompetisi Asia. Itu adalah titik penting dalam perjalanan Dewa United, dan Coach Jan memiliki peran yang sangat besar di dalamnya," terang Ardian.

Meski kerja sama telah berakhir, Ardian menegaskan bahwa perpisahan ini dilakukan dengan penuh rasa hormat. Dia pun mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier Jan Olde Riekerink di masa mendatang.