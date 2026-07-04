FC Bekasi City Ingin Jadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kandang di Liga 2 Musim Depan

JawaPos.com - Klub sepak bola profesional FC Bekasi City' ingin menjadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai markas baru untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

"Kami dari pengurus Persaja meninjau kesiapan maupun persiapan Stadion Wibawa Mukti. Karena kami berencana memindahkan homebase atau basecamp ke Bekasi," kata Ketua Umum Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) Asep Nana Mulyana di Cikarang, Jumat (4/7).

Bekasi City kini resmi bertransformasi untuk memenuhi ambisinya lolos ke Super League musim depan setelah pada kompetisi musim lalu harus puas berada di peringkat ketiga grup barat sehingga gagal promosi meski nyaris masuk babak kualifikasi.

Transformasi itu salah satunya melalui peran Kejaksaan RI yang kini memiliki penuh klub sepak bola ini usai mengakuisisi 100 persen saham kepemilikan dari pemilik sebelumnya yakni seorang pengusaha pemilik PStore.

Dia mengungkapkan tinjauan lapangan ini guna melihat langsung berbagai fasilitas yang ada di Stadion Wibawa Mukti Cikarang termasuk sarana pendukung seperti mess pemain, ofisial hingga apartemen bagi pemain asal luar daerah.

"Kami juga menanyakan mess pemain serta apartemen kalau seandainya mentransfer pemain dari luar. Karena tentu ada standar FIFA dan regulasi yang harus kami penuhi," ujarnya.

Plt. Wakil Jaksa Agung itu menyatakan hasil kunjungan lapangan ini akan dibahas dalam rapat Pengurus Pusat Persaja untuk menentukan apakah Bekasi City benar-benar dapat bermarkas di Kabupaten Bekasi.