FC Bekasi City Ingin Jadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kandang di Liga 2 Musim Depan

Ketua Umum Persatuan Jaksa Republik Indonesia Asep Nana Mulyana bersama jajaran meninjau Stadion Wibawa Mukti Cikarang di kawasan Jababeka Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.)
JawaPos.com - Klub sepak bola profesional FC Bekasi City' ingin menjadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai markas baru untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.
"Kami dari pengurus Persaja meninjau kesiapan maupun persiapan Stadion Wibawa Mukti. Karena kami berencana memindahkan homebase atau basecamp ke Bekasi," kata Ketua Umum Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) Asep Nana Mulyana di Cikarang, Jumat (4/7).
Bekasi City kini resmi bertransformasi untuk memenuhi ambisinya lolos ke Super League musim depan setelah pada kompetisi musim lalu harus puas berada di peringkat ketiga grup barat sehingga gagal promosi meski nyaris masuk babak kualifikasi.
Transformasi itu salah satunya melalui peran Kejaksaan RI yang kini memiliki penuh klub sepak bola ini usai mengakuisisi 100 persen saham kepemilikan dari pemilik sebelumnya yakni seorang pengusaha pemilik PStore.
Dia mengungkapkan tinjauan lapangan ini guna melihat langsung berbagai fasilitas yang ada di Stadion Wibawa Mukti Cikarang termasuk sarana pendukung seperti mess pemain, ofisial hingga apartemen bagi pemain asal luar daerah.
"Kami juga menanyakan mess pemain serta apartemen kalau seandainya mentransfer pemain dari luar. Karena tentu ada standar FIFA dan regulasi yang harus kami penuhi," ujarnya.
Plt. Wakil Jaksa Agung itu menyatakan hasil kunjungan lapangan ini akan dibahas dalam rapat Pengurus Pusat Persaja untuk menentukan apakah Bekasi City benar-benar dapat bermarkas di Kabupaten Bekasi.
"Nanti akan kami bawa ke rapat pengurus, termasuk membahas skenario kerja sama, apakah nanti berbagi dalam komposisi kepengurusan maupun pengelolaan gedung sehingga kami bisa mengikuti liga sebagaimana yang diharapkan," ucapnya.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar