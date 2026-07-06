Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 20.24 WIB

Persiraja Buka Seleksi Pemain Lokal Jelang Liga 2 Musim 2026/27, Kesempatan Besar untuk Talenta Muda Aceh

Skuad Persiraja Banda Aceh. (Istimewa) - Image

Skuad Persiraja Banda Aceh. (Istimewa)

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan tim berbasis pemain daerah. Menyambut Championship musim 2026/27, klub berjuluk Laskar Rencong itu menggelar seleksi pemain putra daerah yang berlangsung mulai Kamis (2/7), di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh.

Seleksi tersebut dipantau pelatih kepala Jaya Hartono bersama jajaran tim pelatih untuk melihat potensi para pemain muda Aceh. Mereka berpeluang memperkuat skuad utama Persiraja pada liga 2 musim mendatang.

Wakil Presiden Persiraja Iswahyudi mengatakan, program seleksi ini merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan ruang bagi pesepak bola lokal untuk berkembang hingga level profesional. Sebagai satu-satunya klub asal Aceh yang berkompetisi di kasta profesional, Persiraja merasa memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan regenerasi pemain.

Menurut dia, Presiden Persiraja Nazaruddin Dek Gam memahami pentingnya membuka kesempatan bagi talenta muda Aceh. Karena itu, setiap masukan dari masyarakat mengenai pembinaan pemain lokal selalu menjadi perhatian manajemen.

Iswahyudi menilai kebijakan menggelar seleksi pemain daerah bukan sekadar program tahunan. Langkah tersebut telah terbukti menghasilkan pemain-pemain yang kini menjadi bagian penting dari skuad Persiraja.

Dia mencontohkan pada seleksi 2023, berhasil melahirkan sejumlah pemain muda seperti M. Reza, Revan, Muammar, Muharir, dan beberapa nama lain yang saat ini sudah dipercaya mengisi tim utama. Tanpa seleksi tersebut, kesempatan mereka menjadi pemain profesional mungkin tidak akan terbuka.

Selain mencari pemain berbakat, Persiraja juga ingin membentuk karakter dan mental para pemain muda. Iswahyudi berharap para pesepak bola Aceh tidak hanya tampil baik di turnamen antarkampung atau tarkam, tetapi juga siap menghadapi tuntutan sepak bola profesional yang memiliki persaingan lebih ketat.

Karena itu, sebanyak 30 pemain muda Aceh mendapat kesempatan mengikuti proses seleksi dan pembinaan awal.  Mereka akan dinilai berdasarkan kualitas permainan, disiplin, serta kesiapan mental sebelum nantinya diputuskan tim pelatih.

Persiraja menyadari bahwa proses menuju level profesional membutuhkan kerja keras dan konsistensi. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Diperkuat Mayoritas Pemain Liga Domestik, Timnas Mesir Cetak Sejarah Tembus Babak 16 Besar Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Diperkuat Mayoritas Pemain Liga Domestik, Timnas Mesir Cetak Sejarah Tembus Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 6 Juli 2026 | 00.36 WIB

FC Bekasi City Ingin Jadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kandang di Liga 2 Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

FC Bekasi City Ingin Jadikan Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kandang di Liga 2 Musim Depan

Minggu, 5 Juli 2026 | 06.04 WIB

Masa Depan Andrew Jung di Persib Masih Abu-abu, Rumor Ketertarikan Klub Liga Thailand Makin Menguat - Image
Sepak Bola Indonesia

Masa Depan Andrew Jung di Persib Masih Abu-abu, Rumor Ketertarikan Klub Liga Thailand Makin Menguat

Jumat, 3 Juli 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore