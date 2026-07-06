Persiraja Buka Seleksi Pemain Lokal Jelang Liga 2 Musim 2026/27, Kesempatan Besar untuk Talenta Muda Aceh

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan tim berbasis pemain daerah. Menyambut Championship musim 2026/27, klub berjuluk Laskar Rencong itu menggelar seleksi pemain putra daerah yang berlangsung mulai Kamis (2/7), di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh.

Seleksi tersebut dipantau pelatih kepala Jaya Hartono bersama jajaran tim pelatih untuk melihat potensi para pemain muda Aceh. Mereka berpeluang memperkuat skuad utama Persiraja pada liga 2 musim mendatang.

Wakil Presiden Persiraja Iswahyudi mengatakan, program seleksi ini merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan ruang bagi pesepak bola lokal untuk berkembang hingga level profesional. Sebagai satu-satunya klub asal Aceh yang berkompetisi di kasta profesional, Persiraja merasa memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan regenerasi pemain.

Menurut dia, Presiden Persiraja Nazaruddin Dek Gam memahami pentingnya membuka kesempatan bagi talenta muda Aceh. Karena itu, setiap masukan dari masyarakat mengenai pembinaan pemain lokal selalu menjadi perhatian manajemen.

Iswahyudi menilai kebijakan menggelar seleksi pemain daerah bukan sekadar program tahunan. Langkah tersebut telah terbukti menghasilkan pemain-pemain yang kini menjadi bagian penting dari skuad Persiraja.

Dia mencontohkan pada seleksi 2023, berhasil melahirkan sejumlah pemain muda seperti M. Reza, Revan, Muammar, Muharir, dan beberapa nama lain yang saat ini sudah dipercaya mengisi tim utama. Tanpa seleksi tersebut, kesempatan mereka menjadi pemain profesional mungkin tidak akan terbuka.

Selain mencari pemain berbakat, Persiraja juga ingin membentuk karakter dan mental para pemain muda. Iswahyudi berharap para pesepak bola Aceh tidak hanya tampil baik di turnamen antarkampung atau tarkam, tetapi juga siap menghadapi tuntutan sepak bola profesional yang memiliki persaingan lebih ketat.

Karena itu, sebanyak 30 pemain muda Aceh mendapat kesempatan mengikuti proses seleksi dan pembinaan awal. Mereka akan dinilai berdasarkan kualitas permainan, disiplin, serta kesiapan mental sebelum nantinya diputuskan tim pelatih.