Usai Tinggalkan Persija, Hanif Sjahbandi Resmi Berlabuh ke PSS Sleman dan Siap Hadapi Liga 1 Musim 2026/27

Hanif Sjahbandi gabung PSS setelah habis kontrak dengan Persija. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Kepastian kepindahan Hanif Sjahbandi akhirnya terjawab. Gelandang bertahan berusia 29 tahun itu resmi bergabung dengan PSS Sleman setelah mengakhiri kebersamaan dengan Persija Jakarta pada bursa transfer musim 2026/2027.
Hanif Sjahbandi datang ke PSS Sleman dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Persija berakhir pada 1 Juli 2026. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus pengalaman di lini tengah Super Elang Jawa yang tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi kompetisi musim baru super league.
PSS Sleman menyambut kedatangan Hanif Sjahbandi dengan penuh antusias. Suporter setia mereka, Curva Sud, juga memberikan respons positif atas transfer mantan pemain Persija tersebut.
Baca Juga:Persija Mulai Era Baru Shin Tae-yong, Tiga Pemain Naturalisasi Terancam Tergusur dari Skuad Macan Kemayoran
Pengalaman panjang Hanif di sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kehadirannya dinilai sebagai tambahan penting bagi tim. Selama memperkuat Persija Jakarta, Hanif dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang mampu menjaga keseimbangan permainan.
Selain beroperasi sebagai gelandang bertahan, dia juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang tengah maupun bek tengah ketika tim membutuhkan.
Sebelum berseragam Persija, Hanif telah membangun karier bersama beberapa klub Indonesia. Dia sempat membela Persipasi Bandung Raya, Persiba Balikpapan, kemudian berkembang bersama Arema FC. Bersama Arema, namanya semakin dikenal sebagai salah satu gelandang muda potensial di Indonesia.
Baca Juga:Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Pada 2022, Hanif memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta. Selama empat musim bersama Macan Kemayoran, dia tampil dalam hampir 100 pertandingan di berbagai kompetisi dan menjadi salah satu pemain yang cukup dipercaya mengisi sektor tengah.
Selain memiliki pengalaman di level klub, Hanif juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Dia pernah membela Timnas U-19, U-23, hingga tim senior.
Salah satu pencapaian terbaiknya bersama Garuda Muda adalah meraih gelar juara AFF U-22 2019 serta mempersembahkan medali perunggu SEA Games 2017.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar