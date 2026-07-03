Usai Tinggalkan Persija, Hanif Sjahbandi Resmi Berlabuh ke PSS Sleman dan Siap Hadapi Liga 1 Musim 2026/27

JawaPos.com - Kepastian kepindahan Hanif Sjahbandi akhirnya terjawab. Gelandang bertahan berusia 29 tahun itu resmi bergabung dengan PSS Sleman setelah mengakhiri kebersamaan dengan Persija Jakarta pada bursa transfer musim 2026/2027.

Hanif Sjahbandi datang ke PSS Sleman dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Persija berakhir pada 1 Juli 2026. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus pengalaman di lini tengah Super Elang Jawa yang tengah mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi kompetisi musim baru super league.

PSS Sleman menyambut kedatangan Hanif Sjahbandi dengan penuh antusias. Suporter setia mereka, Curva Sud, juga memberikan respons positif atas transfer mantan pemain Persija tersebut.

Pengalaman panjang Hanif di sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kehadirannya dinilai sebagai tambahan penting bagi tim. Selama memperkuat Persija Jakarta, Hanif dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang mampu menjaga keseimbangan permainan.

Selain beroperasi sebagai gelandang bertahan, dia juga beberapa kali dimainkan sebagai gelandang tengah maupun bek tengah ketika tim membutuhkan.

Sebelum berseragam Persija, Hanif telah membangun karier bersama beberapa klub Indonesia. Dia sempat membela Persipasi Bandung Raya, Persiba Balikpapan, kemudian berkembang bersama Arema FC. Bersama Arema, namanya semakin dikenal sebagai salah satu gelandang muda potensial di Indonesia.

Pada 2022, Hanif memutuskan bergabung dengan Persija Jakarta. Selama empat musim bersama Macan Kemayoran, dia tampil dalam hampir 100 pertandingan di berbagai kompetisi dan menjadi salah satu pemain yang cukup dipercaya mengisi sektor tengah.

Selain memiliki pengalaman di level klub, Hanif juga pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Dia pernah membela Timnas U-19, U-23, hingga tim senior.