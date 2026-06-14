Resmi Menikah, Jennifer Coppen Ungkap Pertemuan Perdananya dengan Justin Hubner

JawaPos.com - Setelah kini resmi menjadi pasangan suami-istri dengan adanya akad nikah di Bali, Jennifer Coppen mengungkapkan momen pertemuan perdananya dengan pemain sepak bola profesional, Justin Hubner.

Dalam keterangan tertulis dari Bride Story, Jennifer Coppen bercerita awal mula hubungannya dengan Justin Hubner yang berawal dari media sosial.

Dia juga bercerita terkait momen pertemuan perdananya dengan Justin Hubner setelah sebelumnya saling mengenal dan saling berinteraksi melalui platform media sosial.

"Akhirnya bertemu secara langsung setelah pertandingan Indonesia melawan Bahrain," ujar Jennifer Coppen.

Awalnya hubungan mereka sebagai teman. Namun setelah bertemu secara langsung, hubungan mereka secara perlahan berkembang secara alami dan semakin dekat satu sama lain menjadi hubungan spesial.

Bukti keseriusan Justin Hubner terhadap Jennifer Coppen, dilangsungkan acara lamaran romantis di Belanda pada Desember 2025. Momen itu menjadi salah satu kenangan paling berkesan dalam perjalanan hubungan mereka.

Jennifer Coppen mengaku tidak menyangka bahwa makan malam yang direncanakan oleh Justin Hubner ternyata merupakan kejutan romantis yang telah dipersiapkannya secara matang.

"Justin membuat semuanya terlihat seperti makan malam biasa. Ternyata dia membawa saya ke sebuah kastil di Belanda dan melamar di sana, dikelilingi keluarga serta sahabat terdekat. Itu adalah momen yang sangat intim dan indah," kenang Jennifer Coppen.

Setelah itu, mereka mulai merencanakan untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius. Sekitar satu bulan setelah momen tersebut, Jennifer Coppen dan Justin Hubner memutuskan akan menikah pada tahun ini dan mulai menjalani proses perencanaan secara intensif sejak bulan Januari 2026.