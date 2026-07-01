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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 15.22 WIB

Persebaya Surabaya Mulai Kumpul Awal Juli, Siap Geber Pramusim demi Target Lebih Tinggi pada Musim 2026/2027

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi memastikan tim mulai berkumpul awal Juli untuk menjalani program pramusim menuju musim 2026/2027. (Persebaya) - Image

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi memastikan tim mulai berkumpul awal Juli untuk menjalani program pramusim menuju musim 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan mulai mengumpulkan para pemain pada awal Juli 2026 sebagai langkah awal persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Agenda tersebut menjadi bagian penting untuk mematangkan program pramusim, laga uji coba, hingga persiapan mengikuti Piala Presiden 2026 sebelum kompetisi Super League bergulir pada September mendatang.

Kapan Persebaya Surabaya Memulai Persiapan Musim Baru?

Persebaya Surabaya telah menyusun tahapan awal pramusim dengan menjadwalkan seluruh pemain berkumpul pada awal Juli 2026.

Jadwal tersebut menjadi titik awal bagi tim pelatih untuk membangun kembali kondisi fisik, taktik, serta chemistry antarpemain sebelum menghadapi rangkaian pertandingan resmi.

Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, menjelaskan jadwal tersebut masih menyesuaikan perkembangan agenda kompetisi. Manajemen masih berkoordinasi dengan tim pelatih agar seluruh program berjalan sesuai rencana.

"Kita insyaallah akan berkumpul di awal Juli. Tapi nanti kita lagi komunikasi dengan pelatih karena kan ada agenda-agenda yang kita harus pastikan terkait kompetisi, tidak hanya di pre-season-nya tapi juga di liganya," ujar Candra Wahyudi, Rabu (1/7/2026).

Musim 2026/2027 diperkirakan menjadi salah satu musim paling padat bagi Persebaya Surabaya. Karena itu, seluruh tahapan pramusim disusun agar para pemain mencapai kondisi terbaik saat kompetisi resmi dimulai pada September.

Mengapa Evaluasi Dilakukan Lebih Awal?

Persebaya Surabaya tidak ingin mengulangi kekurangan yang terjadi pada musim sebelumnya.

Manajemen memilih melakukan evaluasi sejak kompetisi 2025/2026 belum berakhir sehingga proses pembenahan dapat berlangsung lebih cepat.

Editor: Banu Adikara
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