Persebaya Surabaya Mulai Kumpul Awal Juli, Siap Geber Pramusim demi Target Lebih Tinggi pada Musim 2026/2027

Direktur Persebaya Surabaya Candra Wahyudi memastikan tim mulai berkumpul awal Juli untuk menjalani program pramusim menuju musim 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan mulai mengumpulkan para pemain pada awal Juli 2026 sebagai langkah awal persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.
Agenda tersebut menjadi bagian penting untuk mematangkan program pramusim, laga uji coba, hingga persiapan mengikuti Piala Presiden 2026 sebelum kompetisi Super League bergulir pada September mendatang.
Persebaya Surabaya telah menyusun tahapan awal pramusim dengan menjadwalkan seluruh pemain berkumpul pada awal Juli 2026.
Jadwal tersebut menjadi titik awal bagi tim pelatih untuk membangun kembali kondisi fisik, taktik, serta chemistry antarpemain sebelum menghadapi rangkaian pertandingan resmi.
Direktur Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, menjelaskan jadwal tersebut masih menyesuaikan perkembangan agenda kompetisi. Manajemen masih berkoordinasi dengan tim pelatih agar seluruh program berjalan sesuai rencana.
"Kita insyaallah akan berkumpul di awal Juli. Tapi nanti kita lagi komunikasi dengan pelatih karena kan ada agenda-agenda yang kita harus pastikan terkait kompetisi, tidak hanya di pre-season-nya tapi juga di liganya," ujar Candra Wahyudi, Rabu (1/7/2026).
Musim 2026/2027 diperkirakan menjadi salah satu musim paling padat bagi Persebaya Surabaya. Karena itu, seluruh tahapan pramusim disusun agar para pemain mencapai kondisi terbaik saat kompetisi resmi dimulai pada September.
Baca Juga:Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: The Three Lions Jaga Asa 'Football Is Coming Home!'
Persebaya Surabaya tidak ingin mengulangi kekurangan yang terjadi pada musim sebelumnya.
Manajemen memilih melakukan evaluasi sejak kompetisi 2025/2026 belum berakhir sehingga proses pembenahan dapat berlangsung lebih cepat.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas