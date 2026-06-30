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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 13.48 WIB

Kembali ke Indonesia, Ramadhan Sananta Ingin Kembalikan Insting Mencetak Golnya Bersama Persebaya dan Timnas Indonesia

Ramadhan Sananta resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya dan mendapat dukungan dari sejumlah pemain Timnas Indonesia. (Persebaya) - Image

Ramadhan Sananta resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya dan mendapat dukungan dari sejumlah pemain Timnas Indonesia. (Persebaya)

JawaPos.com - Ramadhan Sananta resmi kembali meramaikan kompetisi sepak bola Indonesia setelah semusim berkarier di Liga Malaysia. 

Penyerang berusia 23 tahun itu kini bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi musim 2026/2027 dengan harapan membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.

Sebelumnya, Sananta memperkuat DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Malaysia. Kepindahan tersebut sempat menjadi tantangan baru bagi pemain asal Kepulauan Riau itu. Namun, performanya belum mampu mencapai level terbaik.

Sepanjang musim 2025/2026, Sananta tampil dalam 21 pertandingan bersama DPMM FC. Dari jumlah tersebut, ia mencatatkan dua gol dan satu assist. Catatan itu tentu belum sebanding dengan ekspektasi yang sempat mengiringi kepindahannya ke luar negeri.

Kini, kesempatan baru datang bersama Persebaya Surabaya. Klub berjuluk Bajul Ijo itu berharap kehadiran Sananta dapat menambah daya gedor lini depan sekaligus memberikan variasi dalam skema serangan tim menghadapi persaingan musim baru.

Sananta sendiri bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Ia pernah menunjukkan ketajamannya saat membela PSM Makassar pada musim 2022/2023. 

Kala itu, ia menjadi salah satu penyerang lokal paling produktif dengan torehan 11 gol dan dua assist dari 24 pertandingan. Kontribusinya ikut membantu PSM tampil kompetitif sepanjang musim.

Setelah itu, Sananta melanjutkan karier bersama Persis Solo selama dua musim. Bersama Laskar Sambernyawa, ia mencatatkan 33 penampilan dengan koleksi 13 gol dan tiga assist. 

Statistik tersebut menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan sebagai penyerang yang mampu memberikan kontribusi penting di lini depan.

Editor: Banu Adikara
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