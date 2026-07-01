Jerman Pulang dari Piala Dunia 2026, Bintang Persebaya Surabaya Arief Catur Patah Hati

JawaPos.com — Bek Persebaya Surabaya, Arief Catur Pamungkas, mengaku sedih setelah Timnas Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar usai kalah adu penalti 3-4 dari Paraguay.

Di tengah masa jeda kompetisi, pemain berusia 26 tahun itu tetap mengikuti turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai hiburan sekaligus sarana belajar sebelum menyambut musim baru.

Piala Dunia selalu memiliki tempat spesial bagi Arief Catur Pamungkas. Bek asal Mojokerto itu memanfaatkan waktu libur kompetisi untuk menikmati pertandingan-pertandingan terbaik dari berbagai negara.

Bagi pemain yang akrab disapa Catur tersebut, turnamen empat tahunan selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibanding kompetisi lain.

Kehadiran para pemain terbaik dunia membuat setiap pertandingan menyajikan kualitas tinggi sekaligus penuh kejutan.

Mengapa Jerman Selalu Menjadi Tim Favorit Arief Catur? Arief Catur mengaku sudah lama menjadikan Timnas Jerman sebagai tim favoritnya setiap Piala Dunia berlangsung.

Ia menyukai karakter permainan Die Mannschaft yang mengutamakan kolektivitas dibanding mengandalkan kemampuan individu semata.

Menurutnya, permainan Jerman selalu menarik karena mengedepankan kerja sama tim dengan aliran bola dari kaki ke kaki.