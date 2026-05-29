Harga Pasaran 4 Pemain Lokal Ini Bikin Kaget! Meroket usai Bawa Persebaya Surabaya Finis Papan Atas

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup Super League 2025/2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (23/5/2026). Hasil itu memastikan Green Force finis di peringkat empat klasemen akhir dengan 58 poin, sekaligus mendongkrak harga pasaran empat pemain lokal mereka secara signifikan.

Musim impresif Persebaya Surabaya ternyata tidak hanya berdampak pada posisi klasemen. Performa konsisten para pemain muda dan lokal membuat nilai pasar mereka melonjak tajam usai kompetisi berakhir.

Mengapa Harga Pasaran Pemain Lokal Persebaya Surabaya Naik Drastis?

Kenaikan harga pasaran pemain lokal Persebaya Surabaya tidak lepas dari kontribusi besar mereka sepanjang musim.

Konsistensi performa, menit bermain tinggi, hingga keberhasilan membawa tim finis di papan atas menjadi faktor utama peningkatan nilai tersebut.

Arief Catur Pamungkas menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di antara empat nama yang mengalami lonjakan.

Bek kanan berusia 26 tahun itu mengalami kenaikan dari Rp 3,48 miliar menjadi Rp 3,91 miliar setelah tampil impresif sepanjang musim.

Selain Catur, Toni Firmansyah juga mengalami peningkatan signifikan. Gelandang tengah berusia 21 tahun itu kini memiliki harga pasaran Rp 2,61 miliar setelah sebelumnya berada di angka Rp 2,17 miliar.