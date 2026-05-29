Jatuh Bangun Arek Mojokerto Berjuang di Persebaya Surabaya! Arief Catur Buktikan Kualitas Didikan Kompetisi Internal

JawaPos.com — Arief Catur Pamungkas menjadi pemain kunci Persebaya Surabaya sepanjang Super League 2025/2026 usai tampil konsisten di sektor kanan pertahanan hingga masuk Best XI versi I.League. Bek asal Mojokerto itu mencatatkan 32 penampilan, dua gol, empat assist, serta deretan statistik bertahan impresif yang membuatnya jadi salah satu pemain paling menonjol musim ini.

Performa stabil Arief Catur Pamungkas membuat namanya semakin diperhitungkan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Didikan kompetisi internal Persebaya Surabaya Anak Bangsa itu berhasil membuktikan kualitasnya di tengah ketatnya persaingan pemain elite Super League musim ini.

Konsistensi Arief Catur Jadi Senjata Utama Persebaya Surabaya Arief Catur Pamungkas menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di skuad Persebaya Surabaya musim ini. Dari total pertandingan liga, ia tampil dalam 32 laga dan hanya dua kali absen akibat akumulasi kartu kuning.

Kepercayaan besar dari tim pelatih tidak datang begitu saja. Catur mampu menunjukkan permainan disiplin, agresif, dan efektif di sisi kanan pertahanan Green Force sepanjang musim.

Kemampuan bertahannya terlihat dari statistik impresif yang ia catatkan musim ini. Pemain asal Mojokerto tersebut membukukan 64 tekel, 96 intersep, dan 63 sapuan selama Super League 2025/2026 berlangsung.

Catatan itu membuatnya menjadi salah satu bek kanan paling sulit dilewati lawan. Tidak sedikit serangan lawan yang mentah ketika masuk ke area pertahanan yang dijaga Catur.

Selain kuat dalam duel bertahan, pemain berusia muda itu juga dikenal memiliki kecepatan tinggi saat membantu serangan.