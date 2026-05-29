Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 29 Mei 2026 | 15.04 WIB

Jatuh Bangun Arek Mojokerto Berjuang di Persebaya Surabaya! Arief Catur Buktikan Kualitas Didikan Kompetisi Internal

Arief Catur Pamungkas tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya hingga masuk Best XI Super League 2025/2026 versi I.League. (Instagram/@ariefcaturp) - Image

Arief Catur Pamungkas tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya hingga masuk Best XI Super League 2025/2026 versi I.League. (Instagram/@ariefcaturp)

JawaPos.com — Arief Catur Pamungkas menjadi pemain kunci Persebaya Surabaya sepanjang Super League 2025/2026 usai tampil konsisten di sektor kanan pertahanan hingga masuk Best XI versi I.League. Bek asal Mojokerto itu mencatatkan 32 penampilan, dua gol, empat assist, serta deretan statistik bertahan impresif yang membuatnya jadi salah satu pemain paling menonjol musim ini.

Performa stabil Arief Catur Pamungkas membuat namanya semakin diperhitungkan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Didikan kompetisi internal Persebaya Surabaya Anak Bangsa itu berhasil membuktikan kualitasnya di tengah ketatnya persaingan pemain elite Super League musim ini.

Konsistensi Arief Catur Jadi Senjata Utama Persebaya Surabaya

Arief Catur Pamungkas menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di skuad Persebaya Surabaya musim ini. Dari total pertandingan liga, ia tampil dalam 32 laga dan hanya dua kali absen akibat akumulasi kartu kuning.

Kepercayaan besar dari tim pelatih tidak datang begitu saja. Catur mampu menunjukkan permainan disiplin, agresif, dan efektif di sisi kanan pertahanan Green Force sepanjang musim.

Kemampuan bertahannya terlihat dari statistik impresif yang ia catatkan musim ini. Pemain asal Mojokerto tersebut membukukan 64 tekel, 96 intersep, dan 63 sapuan selama Super League 2025/2026 berlangsung.

Catatan itu membuatnya menjadi salah satu bek kanan paling sulit dilewati lawan. Tidak sedikit serangan lawan yang mentah ketika masuk ke area pertahanan yang dijaga Catur.

Selain kuat dalam duel bertahan, pemain berusia muda itu juga dikenal memiliki kecepatan tinggi saat membantu serangan.

Overlap yang agresif serta akurasi umpannya membuat sisi kanan permainan Persebaya Surabaya menjadi lebih hidup.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Bukan ke Persebaya Surabaya! Zanadin Fariz Malah Makin Dekat ke Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan ke Persebaya Surabaya! Zanadin Fariz Malah Makin Dekat ke Persik Kediri

Kamis, 28 Mei 2026 | 23.36 WIB

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

Kamis, 28 Mei 2026 | 22.57 WIB

Yuran Fernandes Dijamin Gacor! Bek Anyar Haus Gol Siap Bela Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares - Image
Sepak Bola Indonesia

Yuran Fernandes Dijamin Gacor! Bek Anyar Haus Gol Siap Bela Persebaya Surabaya di Era Bernardo Tavares

Kamis, 28 Mei 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore