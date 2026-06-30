Semen Padang Rombak Skuad Besar-Besaran, 18 Rekrutan Baru Siap Buru Tiket Promosi ke Super League

JawaPos.com - Semen Padang FC menunjukkan keseriusannya menghadapi kompetisi Championship 2026/2027. Setelah harus turun kasta pada musim lalu, tim berjuluk Kabau Sirah langsung bergerak cepat dengan melakukan perombakan besar terhadap skuad.

Hingga akhir Juni 2026, Semen Padang telah memperkenalkan 18 pemain baru sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim yang akan datang.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa manajemen ingin segera membawa klub kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejumlah nama berpengalaman menghiasi daftar rekrutan anyar. Di antaranya ada David Maulana, Muhammad Hargianto, Esteban Vizcarra, Gian Zola, Novri Setiawan, Alwi Slamat, hingga Safrudin Tahar.

Selain itu, Kabau Sirah juga mendatangkan Rahmat, Ariyanto Maring, Otto Kapisa, Irvan Movu, Andre Pangestu, Agim Fariansyah, Nur Diansyah, M. Ilham Pratama, Anwar Rifai, Kemaluddin, dan Zulkifli Lukmansyah.

Tak hanya mendatangkan pemain baru, Semen Padang juga mempertahankan beberapa pemain yang menjadi bagian dari tim musim lalu.

Nama-nama seperti Ikram Al Giffari, A. Iqbal Bachtiar, Firman Juliansyah, dan Kasim Botan tetap dipercaya untuk menjadi bagian dari skuad musim depan.

Di sektor kepelatihan, Semen Padang kembali memberikan kepercayaan kepada Nil Maizar. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut bukan sosok asing bagi Kabau Sirah karena pernah menangani tim pada periode 2010–2012 dan 2015–2017.