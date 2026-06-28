Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.11 WIB

Tinggalkan Persik Kediri, Novri Setiawan Resmi Berseragam Semen Padang di Liga 2 Musim Depan

Novri Setiawan gabung Semen Padang. (Istimewa) - Image

Novri Setiawan gabung Semen Padang. (Istimewa)

JawaPos.com - Masa depan Novri Setiawan akhirnya menemukan kepastian. Setelah resmi mengakhiri kerja sama dengan Persik Kediri, pemain berpengalaman asal Padang itu memutuskan kembali ke kampung halaman bergabung bersama Semen Padang FC di liga 2. 

Kepastian bergabungnya Novri Setiawan dari Persik Kediri diumumkan melalui akun resmi Instagram Semen Padang FC. Dalam unggahannya, klub berjuluk Kabau Sirah itu menyambut kedatangan sang putra daerah dengan kalimat khas Minangkabau yang penuh makna.

"Sajauh-jauh nyo bangau tabang, sadalam-dalam nyo marantau... akhirnya pulang juo ka ranah Minang! Salamaik Baliak Kampuang, Novri Setiawan," tulis Semen Padang.

Bagi Novri, kepindahan ini menjadi momen spesial. Meski lahir dan besar di Padang, sepanjang karir profesionalnya dia belum pernah memperkuat klub kebanggaan masyarakat Sumatera Barat tersebut.

Kini, untuk pertama kalinya, pemain berusia 32 tahun itu akan mengenakan seragam Kabau Sirah di kompetisi resmi. Manajemen Semen Padang menjelaskan bahwa perekrutan Novri dilakukan melalui skema transfer dari Persik Kediri.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah pengalaman sekaligus memperkuat kedalaman skuad yang tengah dipersiapkan menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. 

Sebelumnya, Novri baru menjalani satu musim bersama Persik Kediri setelah didatangkan dari Bali United. Meski masa baktinya terbilang singkat, kontribusinya tetap menjadi bagian dari perjalanan tim Macan Putih pada musim lalu.

Novri juga masuk dalam daftar pemain yang tidak dipertahankan Persik untuk musim depan. Dia menjadi pemain kesepuluh yang berpisah dengan klub asal Kediri tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan perombakan skuad.

Tak lama setelah kabar perpisahan itu diumumkan, Novri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Persik melalui akun Instagram pribadinya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Semen Padang Tancap Gas Hadapi Liga 2 Musim 2026/27, Rekrut Pemain Berpengalaman dan Talenta Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Semen Padang Tancap Gas Hadapi Liga 2 Musim 2026/27, Rekrut Pemain Berpengalaman dan Talenta Muda

Kamis, 25 Juni 2026 | 04.12 WIB

Resmi Gabung Semen Padang! M. Rahmat Siap Bawa Kabau Sirah Kembali ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Gabung Semen Padang! M. Rahmat Siap Bawa Kabau Sirah Kembali ke Super League

Minggu, 21 Juni 2026 | 05.38 WIB

Profil Paul Komolafe, Penyerang Nigeria yang Masuk Radar Semen Padang untuk Liga 2 Musim 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Paul Komolafe, Penyerang Nigeria yang Masuk Radar Semen Padang untuk Liga 2 Musim 2026/2027

Selasa, 16 Juni 2026 | 13.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore