Tinggalkan Persik Kediri, Novri Setiawan Resmi Berseragam Semen Padang di Liga 2 Musim Depan

JawaPos.com - Masa depan Novri Setiawan akhirnya menemukan kepastian. Setelah resmi mengakhiri kerja sama dengan Persik Kediri, pemain berpengalaman asal Padang itu memutuskan kembali ke kampung halaman bergabung bersama Semen Padang FC di liga 2.

Kepastian bergabungnya Novri Setiawan dari Persik Kediri diumumkan melalui akun resmi Instagram Semen Padang FC. Dalam unggahannya, klub berjuluk Kabau Sirah itu menyambut kedatangan sang putra daerah dengan kalimat khas Minangkabau yang penuh makna.

"Sajauh-jauh nyo bangau tabang, sadalam-dalam nyo marantau... akhirnya pulang juo ka ranah Minang! Salamaik Baliak Kampuang, Novri Setiawan," tulis Semen Padang.

Bagi Novri, kepindahan ini menjadi momen spesial. Meski lahir dan besar di Padang, sepanjang karir profesionalnya dia belum pernah memperkuat klub kebanggaan masyarakat Sumatera Barat tersebut.

Kini, untuk pertama kalinya, pemain berusia 32 tahun itu akan mengenakan seragam Kabau Sirah di kompetisi resmi. Manajemen Semen Padang menjelaskan bahwa perekrutan Novri dilakukan melalui skema transfer dari Persik Kediri.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah pengalaman sekaligus memperkuat kedalaman skuad yang tengah dipersiapkan menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sebelumnya, Novri baru menjalani satu musim bersama Persik Kediri setelah didatangkan dari Bali United. Meski masa baktinya terbilang singkat, kontribusinya tetap menjadi bagian dari perjalanan tim Macan Putih pada musim lalu.

Novri juga masuk dalam daftar pemain yang tidak dipertahankan Persik untuk musim depan. Dia menjadi pemain kesepuluh yang berpisah dengan klub asal Kediri tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi dan perombakan skuad.