Semen Padang Tancap Gas Hadapi Liga 2 Musim 2026/27, Rekrut Pemain Berpengalaman dan Talenta Muda

JawaPos.com - Semen Padang FC tidak membutuhkan waktu lama untuk menyusun langkah baru setelah dipastikan terdegradasi dari BRI Super League 2025/26. Klub berjuluk Kabau Sirah itu langsung melakukan pembenahan menyeluruh demi menghadapi kompetisi Championship musim 2026/27 dengan target utama kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Langkah pertama yang dilakukan manajemen adalah melakukan perubahan jajaran kepelatihan. Semen Padang resmi menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih kepala untuk memimpin proyek kebangkitan tim musim ini.

Pelatih asal Sumatera Barat tersebut akan didukung oleh sejumlah staf kepelatihan berpengalaman. Hengki Ardiles dan Nur Iskandar dipercaya menjadi asisten pelatih, sementara Dino Sefriyanto dan Muhammad Fauzan mengisi posisi pelatih fisik. Erick Ibrahim ditunjuk sebagai pelatih kiper.

Tak hanya itu, Semen Padang juga memperkuat tim pendukung dengan merekrut dua performance and tactical analyst, yakni Dinar Bayu Aji dan Rizky Ananda Putra. Kehadiran mereka diharapkan mampu membantu tim dalam meningkatkan kualitas analisis pertandingan sepanjang musim.

Di sisi pemain, Semen Padang menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer awal musim. Sejumlah nama telah resmi diperkenalkan untuk memperkuat berbagai lini.

Muhammad Rahmat yang sebelumnya membela Bali United menjadi salah satu rekrutan berpengalaman yang didatangkan. Selain itu, ada Ariyanto Maring, Otto Kapisa, Muhammad Hargianto, Irvan Mofu, hingga Esteban Vizcarra yang siap menambah kualitas dan pengalaman di dalam skuad.

Kabau Sirah juga mendatangkan Andre Pangestu, pemain muda yang pernah memperkuat Timnas Indonesia U-17. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya klub untuk mengombinasikan pemain senior dengan talenta muda potensial.

Sementara itu, lini pertahanan mendapat tambahan penting setelah Semen Padang berhasil mengamankan jasa Bagas Kaffa. Pemain yang sebelumnya berstatus milik Barito Putera tersebut mendapat izin untuk bergabung demi memperoleh menit bermain yang lebih banyak sekaligus menjaga peluang kembali memperkuat tim nasional.