Resmi Gabung Semen Padang! M. Rahmat Siap Bawa Kabau Sirah Kembali ke Super League

M Rahmat jadi pemain baru Semen Padang. (Istimewa)
JawaPos.com - Semen Padang FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Klub berjuluk Kabau Sirah tersebut resmi mengamankan tanda tangan winger senior Muhammad Rahmat atau yang lebih dikenal sebagai M. Rahmat.
Pemain asal Takalar, Sulawesi Selatan, itu bergabung setelah mengakhiri masa baktinya bersama Bali United.
Perekrutan ini menjadi salah satu langkah Semen Padang FC dalam memperkuat skuad yang dipersiapkan untuk bersaing di Liga 2 Indonesia musim depan.
Kehadiran M. Rahmat diyakini akan memberikan nilai tambah bagi tim, terutama dari sisi pengalaman dan mentalitas bertanding.
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Sepanjang karier profesionalnya, pemain berusia 38 tahun tersebut telah mengoleksi ratusan penampilan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Nama M. Rahmat mulai dikenal luas saat membela PSM Makassar. Bersama klub asal Sulawesi Selatan itu, ia tampil selama lebih dari satu dekade dan menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Juku Eja.
Selama memperkuat PSM Makassar pada periode 2008 hingga 2019, Rahmat mencatatkan 181 penampilan dan mencetak 37 gol.
Setelah itu, ia melanjutkan karier bersama Bali United pada awal tahun 2020. Di klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut, Rahmat kembali menunjukkan kontribusinya sebagai pemain berpengalaman.
Hingga akhir musim 2025/2026, ia telah mencatatkan 123 pertandingan dan menyumbangkan 22 gol di berbagai ajang.
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