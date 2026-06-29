Eks Wonderkid Persebaya Surabaya Berlabuh di Persela Lamongan, Bima Sakti Kantongi Satu Nama Pemain Asing

JawaPos.com – Persela Lamongan bergerak cepat menyusun skuad untuk mengarungi Championship 2026-2027. Beberapa nama tenar sudah didatangkan, mulai dari Dendy Sulistyawan hingga yang terbaru mantan bintang muda Persebaya Surabaya, Ruy Arianto.

Dari kuota pemain asing, satu nama sudah dipastikan bertahan, yakni Daniel Gonsalves.

"Selain Daniel, kami sudah mengamankan satu nama pemain asing lagi. Pemain ini sudah pernah bermain di Indonesia sebelumnya," kata Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya.

Aditya menambahkan, saat ini manajemen masih bernegosiasi dengan sejumlah pemain. Khusus pemain asing, manajemen sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan.

"Sudah ada beberapa nama yang masih dianalisis oleh Coach Bima Sakti," paparnya.

Aditya mengungkapkan, skuad Persela sudah hampir lengkap. Sejauh ini, sekitar 75 persen komposisi pemain telah bergabung dengan tim.