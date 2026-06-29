5 Pemain Incaran Termahal Persija Jakarta, Ada Eks FC Porto

JawaPos.com - Nilai pasar lima pemain bidikan Persija Jakarta asuhan Shin Tae-yong akan dibahas pada artikel ini. Spekulasi mulai bertebaran perihal pemain asing yang akan menghuni skuad Macan Kemayoran musim depan.

Sebagaimana diketahui, komposisi pemain asing Persija dirombak besar-besaran. Sebanyak lima pemain tidak diperpanjang kontraknya, yakni Carlos Eduardo, Bruno Tubarao, Jean Motta, Emaxwell Souza dan Allano Lima.

Sementara dua pemain lain harus kembali ke klub masing-masing lantaran masa pinjamnya sudah habis, yakni Thales Lira dan Alaaeddine Ajarie.

Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengonfirmasi tanda tangan penyerang Borneo FC, Mariano Peralta. Namun kesepakatan dikabarkan batal di menit-menit terakhir.

Namun demikian, manajemen Persija tidak lantas menyerah. Klub ibu kota dikabarkan sudah mengalihkan fokus ke nama-nama lain. Berikut JawaPos.com merangkum lima nama bidikan Persija beserta nilai pasarnya.

1. Shoya Nakajima Shoya Nakajima menjadi pemain incaran Persija dengan nilai transfer termahal. Menurut laman Transfermarkt, nilai pasar gelandang berusia 31 tahun ini berada di angka Rp.8,69 miliar.

Bukan tanpa pasal, Nakajima bukanlah gelandang sembarangan. Pasalnya, pemain ini memiliki pengalaman bermain di Eropa mulai dari, FC Porto hingga Antalyaspor.

Selain itu, Nakajima disebut pernah menjadi incaran raksasa Inggri, Manchester United. Peluang Persija dalam mengamankan tanda tangan Nakajima terbuka lebar, sebab sang pemain tidak memperpanjang kontraknya bersama Urawa Reds.