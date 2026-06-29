Victor Dethan Resmi Gabung Persija, Siap Bekerja Keras dan Antar Macan Kemayoran Kembali Juara

Persija Jakarta resmi rekrut Victor Dethan untuk menghadapi super league musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperkenalkan Victor Dethan sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi super league musim 2026/2027. Kehadiran pemain berusia 21 tahun itu diharapkan mampu menambah kekuatan lini serang sekaligus menghadirkan energi baru bagi skuad Macan Kemayoran.
Bagi Victor Dethan, bergabung dengan salah satu klub besar super league merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar dalam perjalanan karirnya. Dia mengaku siap bekerja keras demi mendapatkan tempat utama di tim Persija.
"Saya akan bekerja keras setiap hari dan beradaptasi secepat mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Semoga saya bisa memberikan kontribusi terbaik dan membantu Persija kembali meraih gelar juara super league," ujar Victor Dethan.
Pernyataan tersebut menunjukkan tekad kuat pemain muda itu untuk berkembang bersama Persija. Dia menyadari persaingan di dalam tim akan berlangsung ketat, namun hal itu justru menjadi motivasi agar terus meningkatkan kualitas permainan.
Manajemen Persija juga memiliki keyakinan besar terhadap kemampuan Dethan. Karena itulah, klub memberikan kontrak berdurasi dua musim sebagai bentuk kepercayaan kepada salah satu talenta muda terbaik Indonesia tersebut.
Keputusan merekrut Dethan bukan tanpa alasan. Dalam dua musim terakhir, performanya terbilang cukup konsisten di kompetisi domestik. Pada musim BRI Super League 2025/2026, dia mencatatkan 24 penampilan dengan kontribusi dua gol dan dua assist.
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Catatan tersebut melanjutkan performa positifnya pada musim sebelumnya. Saat itu, Dethan tampil dalam 25 pertandingan dan sukses mengoleksi tiga gol serta tiga assist. Konsistensi tersebut menjadi bukti bahwa dirinya mampu berkembang dari musim ke musim.
Tak hanya berpengalaman di kompetisi nasional, Dethan juga sudah merasakan atmosfer pertandingan internasional. Dia pernah tampil di babak Kualifikasi AFC Champions League, AFC Cup, hingga ASEAN Club Championship.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan saat membela Persija.
Di level tim nasional, Dethan juga bukan nama baru. Ia pernah memperkuat Timnas Indonesia mulai dari kelompok usia U-16, U-20, hingga U-23.
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